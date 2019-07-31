Новичок «Ливерпуля» Эллиотт извинился за оскорбительное видео в адрес Кейна

16-летний вингер «Ливерпуля» Харви Эллиотт опубликовал в соцсетях заявление по поводу видео, в котором он назвал форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна «чертовым паралитиком».

«Я хотел бы искренне извиниться за оскорбление, нанесенное моим видео, которое разошлось по интернету. Видео было снято во время общения с друзьями в приватной обстановке, оно не было направлено против конкретной личности. Но я понимаю, что мое поведение было инфантильным и лишенным смысла», – написал Эллиот в сториз своего инстаграма.

Футболист добавил, что ему «очень жаль».

В среду в соцсетях разошлось видео, снятое Эллиотом во время финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм». На ролике, выложенном в Snapchat, Эллиотт пародирует Кейна и называет его «чертовым паралитиком» (fucking mong – прим. «Бомбардира»).

Эллиотт перешел из «Фулхэма» в «Ливерпуль» 28 июля.

В мае англичанин стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги. Он вышел на матч с «Вулвехэмптоном» (0:1, 37-й тур) в возрасте 16-ти лет и 30-ти дней.