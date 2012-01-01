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    Audi Cup. «Реал» обыграл «Фенербахче», у Бензема хет-трик

    «Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место кубка Audi Cup (5:3). Три гола забил форвард испанского клуба Карим Бензема.

    Audi Cup

    Реал (Испания) – Фенербахче (Турция) – 5:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Родригес, 6; 1:1 – Бензема, 12; 2:1 – Бензема, 27; 2:2 – Дирар, 35; 3:2 – Бензема, 53; 3:3 – Туфан, 59; 4:3 – Начо, 62; 5:3 – Мариано, 80.

    «Реал»: Навас (Лунин, 46), Одриосорла (Карвахаль, 61), Варан (Фуэнтэ, 46), Начо, Марсело (Гутьерез, 61), Вальверде, Иско, Кроос, Винисиус (Родриго, 61), Бензема (Мариано, 61), Азар (Васкес, 46).

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +475

      SaveAS 57 минут назад

      Ух ты! Молодцы! И всего 3 мяча пропустили, раньше были споры чей уход больше повлиял на результат, Зидана или Рональду, Зидан вернулся, результата нету....не должен такой великой клуб, так сильно зависеть от одного игрока

      0
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      Рейтинг: +31

      Валентий > SaveAS 46 минут назад

      Если бы это был игрок уровня Кокорина - согласен. Но уж слишком хорош Роналдо. Такого уровня игроков в мире всего два - он и Месси.

      1
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      Рейтинг: +147

      Milaninho > Валентий 41 минуту назад

      Реал в этом году будет с 5 по 10 места

      0
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      Рейтинг: +731

      Psih86 > Валентий 7 минут назад

      Роналдо уже не играет 15 лет.

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