Audi Cup. «Реал» обыграл «Фенербахче», у Бензема хет-трик

Ух ты! Молодцы! И всего 3 мяча пропустили, раньше были споры чей уход больше повлиял на результат, Зидана или Рональду, Зидан вернулся, результата нету....не должен такой великой клуб, так сильно зависеть от одного игрока
«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место кубка Audi Cup (5:3). Три гола забил форвард испанского клуба Карим Бензема.
Audi Cup
Реал (Испания) – Фенербахче (Турция) – 5:3 (2:2)
Голы: 0:1 – Родригес, 6; 1:1 – Бензема, 12; 2:1 – Бензема, 27; 2:2 – Дирар, 35; 3:2 – Бензема, 53; 3:3 – Туфан, 59; 4:3 – Начо, 62; 5:3 – Мариано, 80.
«Реал»: Навас (Лунин, 46), Одриосорла (Карвахаль, 61), Варан (Фуэнтэ, 46), Начо, Марсело (Гутьерез, 61), Вальверде, Иско, Кроос, Винисиус (Родриго, 61), Бензема (Мариано, 61), Азар (Васкес, 46).