Федун на встрече с фанатами «Спартака» сказал, что Каррера не вернется, а у Кононова есть поддержка руководства

По информации «Спорт-Экспресс», председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун провел встречу с группой болельщиков команды.

Владелец москвичей объяснил фанатам причины увольнения с поста главного тренера Массимо Карреры и подчеркнул, что клуб не рассматривает вариант с возвращением итальянского специалиста.

Также Федун сообщил, что руководство выражает поддержку тренеру команды Олегу Кононову. По словам владельца, он с пониманием относится к трудностям, с которыми россиянин столкнулся в прошлом сезоне и в начале этого.

Кроме того, Федун заверил поклонников «Спартака» в приобретении полузащитника АЗ Гуся Тиля.