Федун на встрече с фанатами «Спартака» сказал, что Каррера не вернется, а у Кононова есть поддержка руководства

Вообще возвращать Карреру и правда не самая лучшая идея. Уж лучше купить новых игроков и посмотреть что новый тренер сможет сделать
По информации «Спорт-Экспресс», председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун провел встречу с группой болельщиков команды.
Владелец москвичей объяснил фанатам причины увольнения с поста главного тренера Массимо Карреры и подчеркнул, что клуб не рассматривает вариант с возвращением итальянского специалиста.
Также Федун сообщил, что руководство выражает поддержку тренеру команды Олегу Кононову. По словам владельца, он с пониманием относится к трудностям, с которыми россиянин столкнулся в прошлом сезоне и в начале этого.
Кроме того, Федун заверил поклонников «Спартака» в приобретении полузащитника АЗ Гуся Тиля.
- Каррера возглавлял москвичей с августа 2016-го по октябрь 2018 года, выиграв с ними чемпионство и Суперкубок России.
- Кононов руководит «Спартаком» с ноября прошлого года. В сезоне-2018/19 команда заняла пятое место в РПЛ.