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    Федун на встрече с фанатами «Спартака» сказал, что Каррера не вернется, а у Кононова есть поддержка руководства

    По информации «Спорт-Экспресс», председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун провел встречу с группой болельщиков команды.

    Владелец москвичей объяснил фанатам причины увольнения с поста главного тренера Массимо Карреры и подчеркнул, что клуб не рассматривает вариант с возвращением итальянского специалиста.

    Также Федун сообщил, что руководство выражает поддержку тренеру команды Олегу Кононову. По словам владельца, он с пониманием относится к трудностям, с которыми россиянин столкнулся в прошлом сезоне и в начале этого.

    Кроме того, Федун заверил поклонников «Спартака» в приобретении полузащитника АЗ Гуся Тиля.

    • Каррера возглавлял москвичей с августа 2016-го по октябрь 2018 года, выиграв с ними чемпионство и Суперкубок России.
    • Кононов руководит «Спартаком» с ноября прошлого года. В сезоне-2018/19 команда заняла пятое место в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии27
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      Рейтинг: +404

      frizom 5 минут назад

      Вообще возвращать Карреру и правда не самая лучшая идея. Уж лучше купить новых игроков и посмотреть что новый тренер сможет сделать

      0
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      Рейтинг: +76

      S.K.V. 5 минут назад

      Еще один потерянный сезон.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +38

      Алексей 199 6 минут назад

      Сейчас из клуба вытащит всё бабло и активы , и передаст голый клуб болельщикам

      0
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      Рейтинг: +72829

      zigbert 16 минут назад

      Посмотрим на его заверения.

      0
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      Рейтинг: +4248

      Агасфер 19 минут назад

      УРА!!!

      0
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      Рейтинг: +20053

      gol_kak_sokol 21 минуту назад

      Сколько лет еще "болельщикам" будут нужны объяснения о Каррере?
      Лучше бы спросили, какого куя объявлена распродажа и развал ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +404

      frizom > gol_kak_sokol 8 минут назад

      распродажа это когда дешево... А Фернандо, Зе и Ханни ушли за нормальные деньги.
      Сейчас просто купят новых и все будет окей.

      0
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      Рейтинг: +3780

      ivany4 28 минут назад

      Что слова Федуна, что информация СЭ, одного поля ягодка - несъедобная.))

      2
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      Рейтинг: +401

      Ивантеевец 32 минуты назад

      Народная команда, которая очень далека от народа, благодаря власть придержащим. Терпенья и удачи истинным болем КБ.

      2
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      Рейтинг: +892

      Дедуктор 34 минуты назад

      Правильно Федунко грит. Надо Кононову сейчас кредит доверия по максимуму выдать. Впереди встреча с грозным Туном. Надо всемерно поддержать Кононова в подготовке команды.
      Рука мастера, кстати, заметна. При всех прочих ... Кононыч устраняет из команды игроков, тормозящих игру и не отдающихся в полной мере борьбе на поле. Ну, как можно оценивать улыбающиеся физиономии Адриано и Мельгареху в то время как Спартака, скажем мягко, имеют на поле? Даже Иуда себе такого не позволял. Игру тормозил, но не радовался.
      Игра Спартака была медленной и поэтому при встрече с соперником, умеющим прессинговать (а еще и закрыть Промеса) игра полностью разваливалась. Чутка прессинга и Спартака уверенно бьет даже дебютант Тамбов.
      За модель, которую Кононову стоит прививать нынешнему Спартаку я бы очень порекомендовал, даже не Краснодар, а чешскую Славию. Агрессивным, скоростным, умеющим прессинговать должен быть Спартак.

      2
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      Рейтинг: +1354

      erma > Дедуктор 24 минуты назад

      Мудро, но че то все равно в Кононова слабо верится. Он силен как теоретик, да вот на практике одна лажа.

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      Рейтинг: +624

      Damir07 39 минут назад

      Если он так говорит значит этой поддержки нету его скоро уберут

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