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    Тихонов – о Мамаеве: «У него светлая голова. Хочется, чтобы он продолжил карьеру»

    Экс-тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился мнением о полузащитнике «быков» Павле Мамаеве, отбывающего наказание за участие в нескольких драках в центре Москвы.

    – Комментируя ситуацию с Мамаевым, Галицкий заявил, что «Краснодар» занял жесткую позицию из-за того, что, цитируем: «Дети в моей академии должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, неправильно втроем-вчетвером бить лежачего». Согласны с такой позицией?

    – Сергей Николаевич всегда говорит ребятам в академии: даже если вы не станете футболистами, вы отсюда должны уйти хорошими, воспитанными и культурными людьми. Там школа, двоечников и троечников не держат. Я это знаю, у меня там дети были. Там все на полном обеспечении. Они культурны, они здороваются. Там есть уроки истории, шахматы. Оттуда выходят нормальные люди. Это самое главное для Галицкого.

    – А с его позицией по Мамаеву согласны?

    – Таково решение клуба. Если, допустим, Сергей Николаевич видит, что это неправильно и может отразиться на поведении детей, которых они пытаются воспитывать, он вправе принимать любое решение. Мне жаль Павла. У меня с ним хорошие отношения.

    – Он продолжит карьеру?

    – Я бы хотел этого. У него светлая голова. Он умеет играть в футбол. Есть определенные качества. Здесь уже решение Павла. Конечно, я думаю, что он может продолжить.

    • В настоящее время Мамаев и нападающий «Зенита» Александра Кокорин отбывают наказание в исправительной колонии №4 Белгородской области.
    • В октябре 2018 года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • В мае суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • Ранее стало известно, что Мамаев с Протасовицким выйдут на свободу 6 ноября, а Кокорины – 7 декабря.

    Источник: «Российская Газета»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11304

      ВетеR 37 минут назад

      Может и светлая, но без мозгов !(

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      Рейтинг: +4978

      Т34 55 минут назад

      Всё, что осталось светлого у Мамаева, это голова, остальное всё в наколках.

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