Тихонов – о Мамаеве: «У него светлая голова. Хочется, чтобы он продолжил карьеру»

Экс-тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился мнением о полузащитнике «быков» Павле Мамаеве, отбывающего наказание за участие в нескольких драках в центре Москвы.

– Комментируя ситуацию с Мамаевым, Галицкий заявил, что «Краснодар» занял жесткую позицию из-за того, что, цитируем: «Дети в моей академии должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, неправильно втроем-вчетвером бить лежачего». Согласны с такой позицией?

– Сергей Николаевич всегда говорит ребятам в академии: даже если вы не станете футболистами, вы отсюда должны уйти хорошими, воспитанными и культурными людьми. Там школа, двоечников и троечников не держат. Я это знаю, у меня там дети были. Там все на полном обеспечении. Они культурны, они здороваются. Там есть уроки истории, шахматы. Оттуда выходят нормальные люди. Это самое главное для Галицкого.

– А с его позицией по Мамаеву согласны?

– Таково решение клуба. Если, допустим, Сергей Николаевич видит, что это неправильно и может отразиться на поведении детей, которых они пытаются воспитывать, он вправе принимать любое решение. Мне жаль Павла. У меня с ним хорошие отношения.

– Он продолжит карьеру?

– Я бы хотел этого. У него светлая голова. Он умеет играть в футбол. Есть определенные качества. Здесь уже решение Павла. Конечно, я думаю, что он может продолжить.