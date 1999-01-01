Ouest France: Халилходжич покинет «Нант»

Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич в ближайшее время покинет пост.

У специалиста разногласия с руководством из-за вопроса комплектования команды.

Халилходжич предлагал список из кандидатов на усиление команды, но клуб не смог подписать игроков из списка.

По информации источника, 67-летний тренер покинет «Нант» перед началом сезона, а сейчас ему ищут замену.