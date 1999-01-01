Ouest France: Халилходжич покинет «Нант»

Пока Вальдемар Кета у власти в Нанте, канарейкам ничего не светит.
А Халилходжич молодец, вытащил в том году их.
Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич в ближайшее время покинет пост.
У специалиста разногласия с руководством из-за вопроса комплектования команды.
Халилходжич предлагал список из кандидатов на усиление команды, но клуб не смог подписать игроков из списка.
По информации источника, 67-летний тренер покинет «Нант» перед началом сезона, а сейчас ему ищут замену.
- По итогам прошлого сезона «Нант» занял 12-е место в таблице Лиги 1.
- Халилходжич возглавил клуб в октябре 2018 года.
Источник: Ouest France
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