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    Ouest France: Халилходжич покинет «Нант»

    Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич в ближайшее время покинет пост.

    У специалиста разногласия с руководством из-за вопроса комплектования команды.

    Халилходжич предлагал список из кандидатов на усиление команды, но клуб не смог подписать игроков из списка.

    По информации источника, 67-летний тренер покинет «Нант» перед началом сезона, а сейчас ему ищут замену.

    • По итогам прошлого сезона «Нант» занял 12-е место в таблице Лиги 1.
    • Халилходжич возглавил клуб в октябре 2018 года.

    Источник: Ouest France

    Французская региональная газета, издается в Ренне и продается в регионах западной Франции, а также в Париже с 1975 года. 

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    Сегодня, 08:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +279

      Shotlandets86 1 час назад

      Пока Вальдемар Кета у власти в Нанте, канарейкам ничего не светит.

      А Халилходжич молодец, вытащил в том году их.

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