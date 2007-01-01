Журналистка COPE Кондис: у Малкома были предложения из Китая, но он выбрал «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малком близок к трансферу в «Зенит». По информации журналистки COPE Елены Кондис, игрок согласился на переход.

Сообщается, что сумма сделки составит фиксированные 39 миллионов евро плюс бонусы. У футболиста были предложения от китайских клубов, но он выбрал «Зенит».