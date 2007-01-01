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    Журналистка COPE Кондис: у Малкома были предложения из Китая, но он выбрал «Зенит»

    Полузащитник «Барселоны» Малком близок к трансферу в «Зенит». По информации журналистки COPE Елены Кондис, игрок согласился на переход.

    Сообщается, что сумма сделки составит фиксированные 39 миллионов евро плюс бонусы. У футболиста были предложения от китайских клубов, но он выбрал «Зенит».

    • Информация Кондис не противоречит тому, что сегодня днем сообщил РБК. По данным российского медиа, фиксированная сумма трансфера составит менее 40 миллионов евро.
    • Контракт Малкома с «Барселоной» действует до 2023 года.

    Источник: Твиттер Елены Кондис

    Елена Кондис – журналистка испанского радио Cope. Специализируется на новостях «Барселоны». Количество подписчиков в твиттере – 54 тысячи.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +75

      Goldstream 45 минут назад

      Добро пожаловать в Зенит!

      3
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      Рейтинг: +1553

      ухоженный крокодил 1 час назад

      В 22 года в Китай?
      Так это японцы делают хара-кири, причем тут бразилец, они вроде, не самоубийцы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +227

      Parker8 > ухоженный крокодил 49 минут назад

      Оскар в разы талантливее Малкома, но...

      0
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      ...
      Рейтинг: +430

      GSmall > Parker8 46 минут назад

      Они разные игроки.Цп с вингером-напом глупо сравнивать

      0
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      Рейтинг: +462

      SaveAS > ухоженный крокодил 44 минуты назад

      Чемпионат России, как и китайский, тренеры сборных таких стран как ( Бразилия ) редко кого вызывают в сборную, по пальцем одной руки можно пересчитать

      0
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      Рейтинг: -1434

      Январь 59 > SaveAS 22 минуты назад

      Та ладно!!! Сборная Бразили практически вся в Европе.

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