Четыре игрока из РПЛ включены в топ-50 талантов по версии УЕФА

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал рейтинг из талантливых игроков, которые должны проявить себя в сезоне-2019/20.

В топ-50 попали четыре футболиста из клубов РПЛ – это Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Обляков, Никола Влашич (оба – ЦСКА) и Хвича Кварацхелия («Рубин»).

С полным списком Вы можете ознакомиться по ссылке.

В стартовавшем сезоне у вышеупомянутых игроков следующая статистика: