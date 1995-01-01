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    Четыре игрока из РПЛ включены в топ-50 талантов по версии УЕФА

    УЕФА на своем официальном сайте опубликовал рейтинг из талантливых игроков, которые должны проявить себя в сезоне-2019/20.

    В топ-50 попали четыре футболиста из клубов РПЛ – это Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Обляков, Никола Влашич (оба – ЦСКА) и Хвича Кварацхелия («Рубин»).

    С полным списком Вы можете ознакомиться по ссылке.

    В стартовавшем сезоне у вышеупомянутых игроков следующая статистика:

    • Сафонов – три матча, три пропущенных гола.
    • Обляков – три матча, без результативных действий.
    • Влашич – три матча, один гол.
    • Кварацхелия – три матча, один гол.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7069

      KLIM777 1 час назад

      Шапи получше уж будет того же Облякова.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10546

      slavutiq70 1 час назад

      Ну не знаю,,,,по мне так Шапи должен обязательно попасть в этот рейтинг,,,

      0
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      Рейтинг: +103

      Юрбан-Зенит 1 час назад

      а Шапи?

      0
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      Рейтинг: +6016

      ivanthebest 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очень поверхностный рейтинг. Есть как минимум 5 молодых игроков, которые могут проявить себя более интересным образом

      -5
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      Рейтинг: +530

      Дима Цэ > ivanthebest 59 минут назад

      а ну-ка, назови)

      3
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      Рейтинг: +6016

      ivanthebest > Дима Цэ 53 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пораскинь своими футбольными мозгами, если они конечно присутствуют и сразу всё станет очевидно.

      -7
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      Рейтинг: +10113

      Garrincha58 > ivanthebest 24 минуты назад

      а что такое футбольные мозги и что они представляют и из чего они состоят?

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      Рейтинг: +821

      Стаz > ivanthebest 18 минут назад

      Так составь свой рейтинг и опубликуй, в УЕФА то дураки сидят

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      Рейтинг: +530

      Дима Цэ > ivanthebest 17 минут назад

      Я тебя не оскорблял утырок, а просто поинтересовался, кто на твой взгляд достойнее!

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