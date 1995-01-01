Четыре игрока из РПЛ включены в топ-50 талантов по версии УЕФА

Шапи получше уж будет того же Облякова.
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал рейтинг из талантливых игроков, которые должны проявить себя в сезоне-2019/20.
В топ-50 попали четыре футболиста из клубов РПЛ – это Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Обляков, Никола Влашич (оба – ЦСКА) и Хвича Кварацхелия («Рубин»).
С полным списком Вы можете ознакомиться по ссылке.
В стартовавшем сезоне у вышеупомянутых игроков следующая статистика:
- Сафонов – три матча, три пропущенных гола.
- Обляков – три матча, без результативных действий.
- Влашич – три матча, один гол.
- Кварацхелия – три матча, один гол.