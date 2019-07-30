Роналду: «За пять лет «Барселона» потратила столько денег, но так и не выиграла Лигу чемпионов»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался по поводу фаворитов Лиги чемпионов.

«Такие клубы, как «Ювентус», «Реал» и «Барселона» всегда стремятся побеждать, но выиграть Лигу Чемпионов может только одна команда. Возьмем пример «Барселоны»: за последние пять лет клуб потратил столько денег на новых футболистов, но так и не выиграл Лигу чемпионов. Это не так работает.

«Ювентус» качественно усилился, и мы, традиционно, будем бороться за победу в турнире, но она зависит от многих факторов: жеребьевки, игровой формы, травм, удачи... Но, как я всегда говорю, мы не одержимы Лигой чемпионов. «Юве» выиграет ее – если не в этом году, то через год или два. Это видно по тому, как мы работаем, по нашему отношению. У «Юве» есть все, чтобы победить в Лиге чемпионов», – сказал Роналду.