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    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Роналду: «За пять лет «Барселона» потратила столько денег, но так и не выиграла Лигу чемпионов»

    Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался по поводу фаворитов Лиги чемпионов.

    «Такие клубы, как «Ювентус», «Реал» и «Барселона» всегда стремятся побеждать, но выиграть Лигу Чемпионов может только одна команда. Возьмем пример «Барселоны»: за последние пять лет клуб потратил столько денег на новых футболистов, но так и не выиграл Лигу чемпионов. Это не так работает.

    «Ювентус» качественно усилился, и мы, традиционно, будем бороться за победу в турнире, но она зависит от многих факторов: жеребьевки, игровой формы, травм, удачи... Но, как я всегда говорю, мы не одержимы Лигой чемпионов. «Юве» выиграет ее – если не в этом году, то через год или два. Это видно по тому, как мы работаем, по нашему отношению. У «Юве» есть все, чтобы победить в Лиге чемпионов», – сказал Роналду.

    • «Барселона» не выигрывала ЛЧ с 2015 года.
    • С тех пор Роналду побеждал в турнире три раза в составе «Реала».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3023

      dinar7777dinar 3 минуты назад

      2015 е ба нько ты нырялду. Кстати побили тогда твой ху ентус с которым ты лч в жизнь не возьмёшь .

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