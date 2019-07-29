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    Марадона после операции на колено: «Я сегодня ходил, как когда мне было 15 лет»

    Диего Марадона выложил в инстаграм видео, в котором ходит в сопровождении врачей после операции на колено.

    «Я сегодня снова ходил, как когда мне было 15 лет. Благодарен хирургу и всем, кто заботится обо мне в больнице, и Богу», – написал Марадона в социальной сети.

    Марадона в начале июня покинул пост главного тренера «Дорадос», выступающего во втором по статусу дивизионе Мексики.

    Бывший игрок сборной Аргентины брал паузу в работе, чтобы быть готовым к двум операциям на плече и колене.

    • Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года.
    • Команда при нем доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но в обоих случаях проигрывала.

    text

    Публикация от text (@maradona)

    Источник: Инстаграм Диего Марадоны

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