Марадона после операции на колено: «Я сегодня ходил, как когда мне было 15 лет»

Диего Марадона выложил в инстаграм видео, в котором ходит в сопровождении врачей после операции на колено.

«Я сегодня снова ходил, как когда мне было 15 лет. Благодарен хирургу и всем, кто заботится обо мне в больнице, и Богу», – написал Марадона в социальной сети.

Марадона в начале июня покинул пост главного тренера «Дорадос», выступающего во втором по статусу дивизионе Мексики.

Бывший игрок сборной Аргентины брал паузу в работе, чтобы быть готовым к двум операциям на плече и колене.

Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года.

Команда при нем доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но в обоих случаях проигрывала.