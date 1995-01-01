Спортдиректор «Тамбова» Худяков: «Спартак» обыграли ребята с зарплатой 200-250 тысяч в месяц»

Все они живут не реальной жизнью, один в батискафе, другому 250т. не деньги.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0), а также рассказал о финансовой политики клуба.
– Вы как-то сказали: «Тамбов» постарается доказать, что в футболе не все решают деньги».
– Сейчас это получилось. Но надо и дальше стараться. Впереди еще очень длинный этап. В конце мая смогу ответить глобально на ваш вопрос: удалось или нет. А так – это пока только одна игра. Про победу над «Спартаком» надо забыть и уже думать о Туле.
– Можете назвать самую большую зарплату у игроков «Тамбова»?
– Где-то 700-750 тысяч рублей в месяц. Но это у одного-двух человек.
– А минимальная?
– 60 тысяч рублей.
– Этот человек выходил на поле?
– Пока нет. А из тех, кто сегодня играл, были ребята с зарплатой 200-250 тысяч
- По словам вице-губернатора Тамбовской области Арсена Габуева, бюджет «Тамбова» на новый сезон – 350 миллионов рублей.
- Клуб планировал привлечь дополнительные 250 миллионов через спонсорские инвестиции.