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    Спортдиректор «Тамбова» Худяков: «Спартак» обыграли ребята с зарплатой 200-250 тысяч в месяц»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0), а также рассказал о финансовой политики клуба.

    – Вы как-то сказали: «Тамбов» постарается доказать, что в футболе не все решают деньги».

    – Сейчас это получилось. Но надо и дальше стараться. Впереди еще очень длинный этап. В конце мая смогу ответить глобально на ваш вопрос: удалось или нет. А так – это пока только одна игра. Про победу над «Спартаком» надо забыть и уже думать о Туле.

    – Можете назвать самую большую зарплату у игроков «Тамбова»?

    – Где-то 700-750 тысяч рублей в месяц. Но это у одного-двух человек.

    – А минимальная?

    – 60 тысяч рублей.

    – Этот человек выходил на поле?

    – Пока нет. А из тех, кто сегодня играл, были ребята с зарплатой 200-250 тысяч

    • По словам вице-губернатора Тамбовской области Арсена Габуева, бюджет «Тамбова» на новый сезон – 350 миллионов рублей.
    • Клуб планировал привлечь дополнительные 250 миллионов через спонсорские инвестиции.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19

      avk78 3 минуты назад

      Все они живут не реальной жизнью, один в батискафе, другому 250т. не деньги.

      0
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      Рейтинг: +2370

      paracetamol 11 минут назад

      Гы! Не деньги решают все.

      0
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      Рейтинг: -626

      Ашет Арбузян 15 минут назад

      если б студенты со степухой обыграли. А это....Миллионеры Тамбова
      Моя девчонка сама с Тамбова и ее б такая новость вряд ли б обрадовала

      0
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      Рейтинг: +3391

      ЮНик 26 минут назад

      Небось на одних "Дошираках" сидят, нищеброды...

      0
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      Рейтинг: +5446

      piligrim1986 30 минут назад

      ну поставь им памятник

      1
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      Рейтинг: +1317

      VGreen 33 минуты назад

      ну прям бедняки

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