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    Натхо: «Теперь я – свободный агент. Веду переговоры с клубами из России, Турции и Сербии»

    Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо разорвал контракт с «Олимпиакосом» и стал свободным агентом.

    «Я обратился к руководству клуба с просьбой завершить отношения, за год до даты формального завершения контракта – и нам удалось достигнуть договоренности, практически без каких-либо сложностей, теперь я являюсь свободным агентом.

    Разумеется, я не в праве вдаваться в подробности контрактных переговоров. Скажу лишь, что обсуждаются предложения из России, Турции и Сербии. Однако, при прочих равных, я буду рад вернуться в Россию, с которой у меня связаны наилучшие и совсем недавние воспоминания», – заявил полузащитник.

    • 31-летний Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1».
    • Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин стал свободным агентом.
    • С 2010-го по 2013-й Бибрас играл в составе «Рубина», выиграл кубок России и Суперкубок России.
    • Полузащитник выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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