Натхо: «Теперь я свободный агент. Веду переговоры с клубами из России, Турции и Сербии»

В Сочи
Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо разорвал контракт с «Олимпиакосом» и стал свободным агентом.
«Я обратился к руководству клуба с просьбой завершить отношения, за год до даты формального завершения контракта – и нам удалось достигнуть договоренности, практически без каких-либо сложностей, теперь я являюсь свободным агентом.
Разумеется, я не в праве вдаваться в подробности контрактных переговоров. Скажу лишь, что обсуждаются предложения из России, Турции и Сербии. Однако, при прочих равных, я буду рад вернуться в Россию, с которой у меня связаны наилучшие и совсем недавние воспоминания», – заявил полузащитник.
- 31-летний Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1».
- Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин стал свободным агентом.
- С 2010-го по 2013-й Бибрас играл в составе «Рубина», выиграл кубок России и Суперкубок России.
- Полузащитник выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.