Натхо: «Теперь я свободный агент. Веду переговоры с клубами из России, Турции и Сербии»

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо разорвал контракт с «Олимпиакосом» и стал свободным агентом.

«Я обратился к руководству клуба с просьбой завершить отношения, за год до даты формального завершения контракта – и нам удалось достигнуть договоренности, практически без каких-либо сложностей, теперь я являюсь свободным агентом.

Разумеется, я не в праве вдаваться в подробности контрактных переговоров. Скажу лишь, что обсуждаются предложения из России, Турции и Сербии. Однако, при прочих равных, я буду рад вернуться в Россию, с которой у меня связаны наилучшие и совсем недавние воспоминания», – заявил полузащитник.