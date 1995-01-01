Корнеев: «Малком мог перейти в «Спартак»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал, что форвард «Барселоны» Малком мог перейти в «Спартак».

– Я помню, что несколько лет назад Малкома из «Коринтианса» можно было купить за пять миллионов. Его предлагали «Спартаку».

– У вас был успешный опыт переговоров со звездами, поэтому вы можете предположить, какие аргументы приводит «Зенит», чтобы заполучить Малкома сейчас.

– Сравнивать Малкома с тем же Халком преждевременно, но главный аргумент на поверхности. «Зенит» – чемпион страны, соответственно уже является участником группового турнира Лиги чемпионов. Естественно, Малком будет железобетонным футболистом основы, и если очень сильно выступит в Лиге, то с нынешними ценами на европейском рынке легко может быть перепродан за 60-70 миллионов, допустим, в Англию.

– Но вряд ли «Зенит» собирается взять бразильца на полгода…

– Думаю, контракт будет подписан как минимум на пять лет. И вероятнее всего, два-три года Малком в Петербурге проведет. В любом случае, за этот срок цена на него не упадет ниже 40 миллионов, о которых пишут сейчас.