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    Корнеев: «Малком мог перейти в «Спартак»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал, что форвард «Барселоны» Малком мог перейти в «Спартак».

    – Я помню, что несколько лет назад Малкома из «Коринтианса» можно было купить за пять миллионов. Его предлагали «Спартаку».

    – У вас был успешный опыт переговоров со звездами, поэтому вы можете предположить, какие аргументы приводит «Зенит», чтобы заполучить Малкома сейчас.

    – Сравнивать Малкома с тем же Халком преждевременно, но главный аргумент на поверхности. «Зенит» – чемпион страны, соответственно уже является участником группового турнира Лиги чемпионов. Естественно, Малком будет железобетонным футболистом основы, и если очень сильно выступит в Лиге, то с нынешними ценами на европейском рынке легко может быть перепродан за 60-70 миллионов, допустим, в Англию.

    – Но вряд ли «Зенит» собирается взять бразильца на полгода…

    – Думаю, контракт будет подписан как минимум на пять лет. И вероятнее всего, два-три года Малком в Петербурге проведет. В любом случае, за этот срок цена на него не упадет ниже 40 миллионов, о которых пишут сейчас.

    • Год назад Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.
    • В дебютном сезоне бразилец провел 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: «Советский Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4104

      серега кашин 6 минут назад

      Если есть на него спрос в Англии то зениту придётся сильно переплачивать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5217

      батог 16 минут назад

      Статистика - сила !!!!! Халку до него как до Китая !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18266

      oyabun 18 минут назад

      Новость сляпана по принципу "главное упомянуть Спартак" и внимание аудитории обеспечено. А так ни о чем.

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