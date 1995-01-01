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    Хавбек «Краснодара-2» назвал защитника «Енисея» «чуркой». Ему грозит дисквалификация

    В матче 5-го тура ФНЛ между «Енисеем» и «Краснодаром-2» произошел скандальный инцидент.

    Хавбек южан Александр Черников после стычки с защитником красноярцев Шамилем Гасановым назвал оппонента «чуркой».

    По информации Sportbox, данный факт арбитр встречи Игорь Низовцев отразил в своем отчете.

    Поведение Черникова будет рассмотрено на ближайшем заседании КДК РФС. Ему грозит пятиматчевая дисквалификация.

    Кроме того, в отношении полузащитника намерено ввести санкции руководство «Краснодара».

    Источник: Sportbox

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1738

      TOMSON 37 минут назад

      Ну все и до нас докатилось. Теперь и противника матюкнуть нельзя. Хотя нет.. им наших как угодно можно, а вот нашим подбирать слова придётся.

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