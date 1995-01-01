Хавбек «Краснодара-2» назвал защитника «Енисея» «чуркой». Ему грозит дисквалификация

Ну все и до нас докатилось. Теперь и противника матюкнуть нельзя. Хотя нет.. им наших как угодно можно, а вот нашим подбирать слова придётся.
В матче 5-го тура ФНЛ между «Енисеем» и «Краснодаром-2» произошел скандальный инцидент.
Хавбек южан Александр Черников после стычки с защитником красноярцев Шамилем Гасановым назвал оппонента «чуркой».
По информации Sportbox, данный факт арбитр встречи Игорь Низовцев отразил в своем отчете.
Поведение Черникова будет рассмотрено на ближайшем заседании КДК РФС. Ему грозит пятиматчевая дисквалификация.
Кроме того, в отношении полузащитника намерено ввести санкции руководство «Краснодара».