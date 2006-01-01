Агент Карлиньоса: «Переговоров с «Локомотивом» нет, нашим приоритетом было «Динамо»

Пауло Афонсо, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса Жуниора, отреагировал на слухи, связывающие его клиента с переходом в один из российских клубов.

«Переговоров с «Локомотивом» нет. Нашим приоритетом было московское «Динамо». Игрок думал именно об этом клубе. Мы терпеливо ждали, но «Динамо» не продвигается дальше. Мы работаем профессионально.

Я веду дела футболистов в Португалии, Испании и Италии. Я знаю, что Карлиньос был бы очень полезен в России. Он мог бы выступать в основе и приносить пользу любой команде РПЛ.

Изначально «Динамо» было тотальным приоритетом, но сейчас мы прорабатываем и другие варианты. Если «Динамо» снова будет позиционировать себя в переговорах, безусловно, мы вернeмся к этой опции», – сказал агент.