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    В Реутове откроют школу вратарского мастерства имени Акинфеева

    В Реутове будет открыта школа вратарского мастерства имени голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом сообщила пресс-служба администрации подмосковного городского округа.

    Академия будет проводить отбор учащихся два раза в год в трех возрастных категориях: 6-9 лет, 10-12 лет и 13-16 лет.

    «Благодаря поддержке Андрея Юрьевича (Воробьева, губернатора Московской области), в сжатые сроки завершим строительство спорткомплекса «Старт», оборудуем всесезонное футбольное поле, благоустроим территорию. Работа Академии начнется уже в следующем году.

    Уверен, новый проект сможет существенно изменить статус города, сделав его настоящей столицей подготовки футбольных кадров», – сказал глава городского округа Станислав Каторов.

    Соучредителями школы стали Акинфеев, экс-голкиперы ЦСКА Владимир Габулов и Вячеслав Чанов, президент местного клуба «Приалит» Борис Алиферов и администрация округа.

    Источник: «Матч ТВ»

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