В Реутове откроют школу вратарского мастерства имени Акинфеева

В Реутове будет открыта школа вратарского мастерства имени голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом сообщила пресс-служба администрации подмосковного городского округа.

Академия будет проводить отбор учащихся два раза в год в трех возрастных категориях: 6-9 лет, 10-12 лет и 13-16 лет.

«Благодаря поддержке Андрея Юрьевича (Воробьева, губернатора Московской области), в сжатые сроки завершим строительство спорткомплекса «Старт», оборудуем всесезонное футбольное поле, благоустроим территорию. Работа Академии начнется уже в следующем году.

Уверен, новый проект сможет существенно изменить статус города, сделав его настоящей столицей подготовки футбольных кадров», – сказал глава городского округа Станислав Каторов.

Соучредителями школы стали Акинфеев, экс-голкиперы ЦСКА Владимир Габулов и Вячеслав Чанов, президент местного клуба «Приалит» Борис Алиферов и администрация округа.