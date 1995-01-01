Дзюба, получивший травму в игре с «Оренбургом», вернется в общую группу во вторник

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба будет готовиться к матчу четвертого тура РПЛ с «Краснодаром» в обычном режиме.
Футболист получил травму в воскресенье во встрече с «Оренбургом» (2:0) и покинул поле на 78-й минуте. Завтра он присоединится к общей группе и будет тренироваться наравне с остальными игроками петербуржцев.
- Матч «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 3 августа, и начнется в 21:30 по московскому времени.
- После трех туров петербуржцы набрали девять очков и возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги.