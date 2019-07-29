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    Мужчина с футболкой Месси прошелся по трибуне фанатов «Реала» в матче с «Атлетико». В него полетели стаканы и вода

    «Реал» в субботу с крупным счетом проиграл «Атлетико» (3:7) в матче международного кубка чемпионов.

    Во время игры на трибуне, где располагались болельщики «Реала», появился мужчина с футболкой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Он прошелся вверх по трибуне, неся майку аргентинца в руках и показательно демонстрируя ее поклонникам мадридцев.

    В ответ фанаты «Реала» стали кидать в него пластиковые стаканы и обливать водой.

    Источник: Твиттер-аккаунт GiveMeSport Football

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +649

      VVadic 1 час назад

      Радовался 10 голам в матче))

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      Рейтинг: +117

      GreyDM 1 час назад

      Стаканчики и вода???!!! Попробовал бы у нас в конской майке по мясной трибуне пройти ,ну или наоборот!
      интересно,хоть одну ступеньку прошёл бы?

      0
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      Рейтинг: +8172

      DeStar 1 час назад

      а че они ему хлопать должны?) если человек сам провоцирует - обливание водой еще это так, детский сад

      2
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      Рейтинг: +4227

      Агасфер > DeStar 1 час назад

      НУ да....Вот если бы там был КокоМама,да и ты,то всё бы закончилось печально.Меня даже крики "Спартак"-чемпион" только бодрят.

      -1
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      Рейтинг: +8172

      DeStar > Агасфер 1 час назад

      а причем тут вообще я?)

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