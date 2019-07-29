Мужчина с футболкой Месси прошелся по трибуне фанатов «Реала» в матче с «Атлетико». В него полетели стаканы и вода

«Реал» в субботу с крупным счетом проиграл «Атлетико» (3:7) в матче международного кубка чемпионов.

Во время игры на трибуне, где располагались болельщики «Реала», появился мужчина с футболкой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Он прошелся вверх по трибуне, неся майку аргентинца в руках и показательно демонстрируя ее поклонникам мадридцев.

В ответ фанаты «Реала» стали кидать в него пластиковые стаканы и обливать водой.