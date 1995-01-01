Фернандес: «ЦСКА победил «Локомотив» во многом благодаря VAR»

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Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ.
«Я действительно очень рад. Поздравляю с внедрением этой системы. Если бы не было VAR, судья бы не дал изначально пенальти на Феде, мы бы не забили, и, возможно, матч пошeл бы по другому сценарию. Во многом благодаря этому мы победили. Я очень доволен», – сказал Фернандес.
- ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 1:0.
- Единственный гол в матче забил Федор Чалов с пенальти.
- 11-метровый был назначен с помощью системы VAR.