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    Фернандес: «ЦСКА победил «Локомотив» во многом благодаря VAR»

    Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ.

    «Я действительно очень рад. Поздравляю с внедрением этой системы. Если бы не было VAR, судья бы не дал изначально пенальти на Феде, мы бы не забили, и, возможно, матч пошeл бы по другому сценарию. Во многом благодаря этому мы победили. Я очень доволен», – сказал Фернандес.

    • ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 1:0.
    • Единственный гол в матче забил Федор Чалов с пенальти.
    • 11-метровый был назначен с помощью системы VAR.

    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6098

      TihonAlt 40 минут назад

      Модераторы! Примите меры к В@шe-мecT0-H@-паPaшe-14!
      и его клонам Африканская чума свиней и т.д. Невозможно зайти на сайт и блоги.

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      Рейтинг: +8582

      tesch > TihonAlt 36 минут назад

      Тот же вопрос

      В@шe-мecT0-H@-паPaшe-15!

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