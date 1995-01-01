«Манчестер Сити» интересуется защитником «Барселоны» Семеду

Правый защитник «Барселоны» Нельсон Семеду привлек внимание «Манчестер Сити», сообщает Sport.es.

По информации источника, английский клуб сделал запрос о трансфере 25-летнего футболиста.

В ответ «Барса» проинформировала британских коллег, что португальского фулбека можно купить только за 100 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

«Сити» переключил внимание на Семеду после неудачи в переговорах о приобретении защитника «Ювентуса» Жоау Канселу.

«Барселона», в свою очередь, очень рассчитывает на игрока и планирует продлить с ним соглашение, истекающее в 2022 году.