Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    «Манчестер Сити» интересуется защитником «Барселоны» Семеду

    Правый защитник «Барселоны» Нельсон Семеду привлек внимание «Манчестер Сити», сообщает Sport.es.

    По информации источника, английский клуб сделал запрос о трансфере 25-летнего футболиста.

    В ответ «Барса» проинформировала британских коллег, что португальского фулбека можно купить только за 100 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

    «Сити» переключил внимание на Семеду после неудачи в переговорах о приобретении защитника «Ювентуса» Жоау Канселу.

    «Барселона», в свою очередь, очень рассчитывает на игрока и планирует продлить с ним соглашение, истекающее в 2022 году.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72740
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru