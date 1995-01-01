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    Чалов: «Контакт был, пенальти – тоже. Хотя без VAR, понятно, не назначили бы»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал пенальти из матча третьего тура РПЛ против «Локомотива» (1:0). Его реализовал сам же форвард.

    «Пенальти? Там контакт был, и я считаю, что пенальти тоже. Хотя без VAR, понятно, не назначили бы. Да, с VAR ритм игры теряется, но какие-то моменты честнее трактуют. Удивился ли отсутствию пенальти после попадания мяча в руку Дмитрию Живоглядову? Нет. Понимали нововведения. Спорный момент, но правила есть правила», – считает игрок.

    • ЦСКА одержал вторую победу подряд.
    • Москвичи занимают пятое место в таблице.
    • «Локомотив» идет восьмым.

    Источник: «Чемпионат»

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