Чалов: «Контакт был, пенальти – тоже. Хотя без VAR, понятно, не назначили бы»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал пенальти из матча третьего тура РПЛ против «Локомотива» (1:0). Его реализовал сам же форвард.

«Пенальти? Там контакт был, и я считаю, что пенальти тоже. Хотя без VAR, понятно, не назначили бы. Да, с VAR ритм игры теряется, но какие-то моменты честнее трактуют. Удивился ли отсутствию пенальти после попадания мяча в руку Дмитрию Живоглядову? Нет. Понимали нововведения. Спорный момент, но правила есть правила», – считает игрок.