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    Гончаренко: «С имеющимся составом мы не могли играть с «Локомотивом» по-другому. Ждем приобретений»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча третьего тура РПЛ против «Локомотива» (1:0). Хозяева победили засчет гола с пенальти, назначенного после видеопросмотра.

    — Не жалеете, что экспериментировали со схемой с четырьмя защитниками?

    — Учитывая тот состав, который у нас был, мы по-другому играть не могли. Не знаю, почему все расценивают текущую схему в нашем исполнении как оборонительную. Марио Фернандес по расположению выше наших полузащитников. Плюс есть Иван Обляков. Да, наверное, и атаковать, и обороняться с таким подбором игроков, какой у нас есть, лучше с тремя центральными защитниками.

    — Вы ждете покупки большого форварда?

    — Не думаю, что дело в большом форварде. Дело в открывании наших нападающих. Что касается приобретений, то мы их в целом ждем, потому что, когда начнется игра на два фронта, будет сложно. Нам в целом нужны и форварды, и полузащитники. Мы работаем над этим.

    • ЦСКА одержал вторую победу подряд.
    • Москвичи занимают пятое место в таблице.
    • «Локомотив» идет восьмым.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +315

      dimag 13 минут назад

      Семин, с сыграным чемпионским составом, просит пять новых игроков мирового уровня...Чего уж там про пионеротряд Гончаренко говорить.

      0
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      Рейтинг: +1253

      Валерий1965 14 минут назад

      Так норм играли!) С победой!)

      0
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      Рейтинг: +3617

      Lester84 17 минут назад

      В смысле дело не в большом форварде? Уже который матч подряд одна и та же картина. Вроде игроки хорошо держут мяч, организуют контратаки, но как только подходят к чужой штрафной - полный ступор и минимальное количество ударов в створ. В навесах смысла нет потому что в атаке одни низкорослые игроки, а низом не получается потому что нету габаритного игрока, который может продавить защиту. А он говорит, что в открывании проблема. Явно же не хватает габаритного игрока в атаке

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      Рейтинг: +4230

      Агасфер 18 минут назад

      Твою мать,только защитники из "Уфы" у него беспокойства не вызывают.Всю молодёжь разогнали по арендам,а теперь вся надежда на "купи-продай".

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      Рейтинг: +1338

      каа 20 минут назад

      Нужен нап и левый защитник...

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