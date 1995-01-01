Гончаренко: «С имеющимся составом мы не могли играть с «Локомотивом» по-другому. Ждем приобретений»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча третьего тура РПЛ против «Локомотива» (1:0). Хозяева победили засчет гола с пенальти, назначенного после видеопросмотра.

— Не жалеете, что экспериментировали со схемой с четырьмя защитниками?

— Учитывая тот состав, который у нас был, мы по-другому играть не могли. Не знаю, почему все расценивают текущую схему в нашем исполнении как оборонительную. Марио Фернандес по расположению выше наших полузащитников. Плюс есть Иван Обляков. Да, наверное, и атаковать, и обороняться с таким подбором игроков, какой у нас есть, лучше с тремя центральными защитниками.



— Вы ждете покупки большого форварда?

— Не думаю, что дело в большом форварде. Дело в открывании наших нападающих. Что касается приобретений, то мы их в целом ждем, потому что, когда начнется игра на два фронта, будет сложно. Нам в целом нужны и форварды, и полузащитники. Мы работаем над этим.