Семин: «Все решило единственное судейское решение»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА. Армейцы победили в этой встрече со счетом 1:0 благодаря голу Федора Чалова с пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора.

«ЦСКА очень активно начал первый тайм, где-то первые 15-20 минут имели преимущество, никаких моментов практически не было.

Если бы не было ошибок, то все было бы нормально... Сказывается отсутствие Антона Миранчука.

ЦСКА хорошо играл в обороне, все решило единственное судейское решение. Судьи посмотрели этот эпизод, никаких претензий нет, только непонятны какие-то вещи», – сказал Семин.