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    Семин: «Все решило единственное судейское решение»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА. Армейцы победили в этой встрече со счетом 1:0 благодаря голу Федора Чалова с пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора.

    «ЦСКА очень активно начал первый тайм, где-то первые 15-20 минут имели преимущество, никаких моментов практически не было.

    Если бы не было ошибок, то все было бы нормально... Сказывается отсутствие Антона Миранчука.

    ЦСКА хорошо играл в обороне, все решило единственное судейское решение. Судьи посмотрели этот эпизод, никаких претензий нет, только непонятны какие-то вещи», – сказал Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +420

      Князев 47 минут назад

      Мурило в четвёртой игре привозит голы в свои ворота. Может есть и другие центральные защитники? А пенальти назначили не за выставленную ногу, а за толчёк в спину. Сколько можно ждать результативной игры от Смолова? Лентяй бороться за мяч не будет, он не нужен. Хватит Эдера, пока не выздоровит Фарфан. Жемалетдинов не тянет за основу, нужно кого то искать. Например Тугарева. Жаль, что пока не подписали Фернандеша.

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      Рейтинг: +545

      Niko 1 час назад

      Согласен судья все свистел в пользу лохомотива. За одинаковые эпизоды коням давал желтые, этим штрафной

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