Мурило: «Пенальти несправедливый. Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар»

Трындиш @-ка!!!
Защитник «Локомотива» Мурило выразил мнение, что пенальти в ворота его команды в матче с ЦСКА (0:1) был поставлен несправедливо.
Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый удар после нарушения бразильца на Федоре Чалове.
«По моему мнению, пенальти не было. Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар соперника. Судья посчитал, что я сбил игрока. Дали несправедливый пенальти», – сказал Мурило в эфире «Матч Премьер».
- Мурило перешел в «Локомотив» этим летом из «Крузейро» за 2,5 миллиона евро.
- «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.