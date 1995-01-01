Мурило: «Пенальти несправедливый. Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар»

Защитник «Локомотива» Мурило выразил мнение, что пенальти в ворота его команды в матче с ЦСКА (0:1) был поставлен несправедливо.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый удар после нарушения бразильца на Федоре Чалове.

«По моему мнению, пенальти не было. Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар соперника. Судья посчитал, что я сбил игрока. Дали несправедливый пенальти», – сказал Мурило в эфире «Матч Премьер».