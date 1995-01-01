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    Мурило: «Пенальти несправедливый. Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар»

    Защитник «Локомотива» Мурило выразил мнение, что пенальти в ворота его команды в матче с ЦСКА (0:1) был поставлен несправедливо.

    Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый удар после нарушения бразильца на Федоре Чалове.

    «По моему мнению, пенальти не было. Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар соперника. Судья посчитал, что я сбил игрока. Дали несправедливый пенальти», – сказал Мурило в эфире «Матч Премьер».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1792

      Nerlinger 36 минут назад

      Трындиш @-ка!!!

      1
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      Рейтинг: +423

      RUSARM 37 минут назад

      По ноге опорной коленом въехал-нет это не пенальти,чудик с острова барбадос!!!

      3
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      Рейтинг: +1247

      sobaka120982 1 час назад

      А блокировал ногу) но я не хотел

      2
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      Рейтинг: +7079

      Serjoga 1 час назад

      Ногу выставил? Дальше твои проблемы!

      3
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      Рейтинг: +7079

      Serjoga 1 час назад

      Как можно блокировать удар, если соперник пытался его финтами "накрутить"? Мурило-буквы все правильно написал? Или "Р" нужно было заменить? Там пеналь первый ставить нужно было 100%! Движение рукой на мяч и неестественное положение, и отскок ОТ СВОЕЙ НОГИ! В центре поля штрафной был бы 100%! Так чем отличается нарушение в центре поля от штрафной площади?

      3
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      Рейтинг: +207

      Muhametshin 1 час назад

      Да а смолов тоже сам упал, игроки цска тут ни причём и вар к концу матча перестал работать д и судья уже домой хотел.

      0
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      Рейтинг: +1571

      все_будет_AUDI 1 час назад

      Конечно. Ты же не скажешь я попал ему в колено что б дали пенальти

      2
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      Рейтинг: +412

      Elisey13 1 час назад

      Чисто сердечного признания не будет))

      3
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      Рейтинг: +1643

      Ubuntu 1 час назад

      Не виноватый я! Он сам об мою ногу споткнулся и упал

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