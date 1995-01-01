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    РПЛ. ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Локомотив»

    В матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл «Локомотив» – 1:0.

    Единственный гол в конце первого тайма с пенальти забил нападающий армейцев Федор Чалов. Одиннадцатиметровый удар был назначен после использования VAR.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая-онлайн трансляция

    Гол: 1:0 – Чалов, 42 (с пенальти).

    ЦСКА: Акинфеев, Васин (Шарлия, 33), Дивеев, Фернандес, Магнуссон, Бистрович (Набабкин, 46), Ахметов (Бийол, 85), Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Локомотив: Гилерме, Живоглядов (Смолов, 56), Рыбус, Чорлука, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Тугарев, 85), Ал. Миранчук, Эдер.

    Предупреждения: Бистрович, 4; Магнуссон, 39; Дивеев, 58; Ахметов, 74 – Рыбус, 48; Чорлука, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии41
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      Рейтинг: +1071

      CskaMoscovv 12 минут назад

      С победой) ударов по воротам у армейцев много, но снова подвела реализация моментов. Нельзя не отметить Крыховяка, один из лучших в этом матче

      0
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      Рейтинг: +1069

      Derzkiy1 38 минут назад

      ЦСКА играл до 60
      минуты ... после начался ватный матч ...

      0
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      Рейтинг: +1880

      Черкизовский Кот 41 минуту назад

      Всё-таки Жемалетдинов, Мурило и Эдер по уровню очень сильно уступают Антону, Сабе и Джеффу. Ждём их возвращения, и тогда дела пойдут в гору. PS Крыховяк был хорош!

      1
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      Рейтинг: +457

      ААМ 1 час назад

      Ожидал лучшего от обеих команд. VAR необходим на всех матчах.

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      Рейтинг: +989

      Фан666 1 час назад

      Скучнова то. Локомотив не блещет, с такой игрой в ЛЧ перспективы только на третье место при удачном жребии

      1
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      Рейтинг: +77

      Жуков А 1 час назад

      что за бред здесь читаю. Что то про Смолова трендят. А что паровозник себе сам в руку мяч сунул, то молчок.Случайно. Так кто же виноват что он такой корявый. Давайте тогда все нарушения отменять. Ну не успел. Ну корявый. Ну простите

      2
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      Рейтинг: +2137

      Рубинище 1 час назад

      ЦСКА настроились как нужно и заслужили победу. Марио красавец просто. Ахметов хорошо сыграл. А паровоз уныло, тухленько, ничего не показал-к ЛЧ не готовы

      5
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      Рейтинг: +746

      Jhon1989 1 час назад

      ЦСКА с победой!!! А гадким людишкам, не захлебнитесь...

      36
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      ...
      Рейтинг: +1492

      ухоженный крокодил > Jhon1989 1 час назад

      А гаденыши живучие, живут дольше обычных людей.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1260

      GM > ухоженный крокодил 57 минут назад

      судя по нику и комментам, жить ты собираешься оооочень долго.

      3
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      Рейтинг: -224

      DonBaton 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Раз в год и коням везёт,спорный пенальти и мегасупернедоигрочок его забил,"талант" обосраный

      -10
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      Рейтинг: +1260

      GM > DonBaton 56 минут назад

      А ты головой об экран монитора побейся, авось полегчает. Больше ничего же не остается...

      2
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      Рейтинг: +4291

      ilichkadr 1 час назад

      Коней с победой! Локо сегодня не свезло............

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