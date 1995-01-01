РПЛ. ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Локомотив»

В матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл «Локомотив» – 1:0.

Единственный гол в конце первого тайма с пенальти забил нападающий армейцев Федор Чалов. Одиннадцатиметровый удар был назначен после использования VAR.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая-онлайн трансляция

Гол: 1:0 – Чалов, 42 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Шарлия, 33), Дивеев, Фернандес, Магнуссон, Бистрович (Набабкин, 46), Ахметов (Бийол, 85), Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Локомотив: Гилерме, Живоглядов (Смолов, 56), Рыбус, Чорлука, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Тугарев, 85), Ал. Миранчук, Эдер.

Предупреждения: Бистрович, 4; Магнуссон, 39; Дивеев, 58; Ахметов, 74 – Рыбус, 48; Чорлука, 90.

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