Безбородов впервые в истории РПЛ использовал VAR. Он не назначил пенальти в ворота «Локомотива»

В матче 3-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» была задействована система видеопомощи арбитрам.

Главный судья встречи Владислав Безбородов использовал VAR, просматривая эпизод с Дмитрием Живоглядовым. Защитник «Локо» коснулся рукой мяча в своей штрафной на 8-й минуте.

Безбородов не стал назначать пенальти после просмотра видеоповтора.