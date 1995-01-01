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    Безбородов впервые в истории РПЛ использовал VAR. Он не назначил пенальти в ворота «Локомотива»

    В матче 3-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» была задействована система видеопомощи арбитрам.

    Главный судья встречи Владислав Безбородов использовал VAR, просматривая эпизод с Дмитрием Живоглядовым. Защитник «Локо» коснулся рукой мяча в своей штрафной на 8-й минуте.

    Безбородов не стал назначать пенальти после просмотра видеоповтора.

    • Это первое использование VAR в истории РПЛ.
    • «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Локомотив».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4667

      84aivengo 27 минут назад

      он даже штрафной на крайняк не назначил!

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      Рейтинг: +2794

      Yev 45 минут назад

      Как нейтральный болельщик в эпизоде с рукой я бы поддержал судью: да, касание по неосторожности, это бы поломало игру. Я лично против таких пенальти (особенно таких, как сегодня в матче с Зенитом) и вообще надо уменьшить штрафную площадь, особенно дальние углы, например: слелать её полукругом.

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