Безбородов впервые в истории РПЛ использовал VAR. Он не назначил пенальти в ворота «Локомотива»

он даже штрафной на крайняк не назначил!
В матче 3-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» была задействована система видеопомощи арбитрам.
Главный судья встречи Владислав Безбородов использовал VAR, просматривая эпизод с Дмитрием Живоглядовым. Защитник «Локо» коснулся рукой мяча в своей штрафной на 8-й минуте.
Безбородов не стал назначать пенальти после просмотра видеоповтора.
- Это первое использование VAR в истории РПЛ.
- «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Локомотив».