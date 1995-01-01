Карпин – после матча с «Арсеналом»: «При разнице в два мяча начали недобегать, недорабатывать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился наблюдениями от победы над тульским «Арсеналом» (3:2) в гостевом матче 3-го тура РПЛ.

– Тяжелая игра. Простых в чемпионате России не бывает. Концовка получилась нервная. Даже при счете 3:1. Понятно, это наша проблема. «Арсенал» нас поддавливал, хотя могли спокойно контролировать игру, но это не получилось.

– Тем не менее, показалось, что «Ростов» давал «Арсеналу» играть только при перевесе в два мяча. Согласны?

– Да, соглашусь. При разнице в два мяча начинали где-то недобегать, недорабатывать. И «Арсенал» перехватывал инициативу.