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    Карпин – после матча с «Арсеналом»: «При разнице в два мяча начали недобегать, недорабатывать»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился наблюдениями от победы над тульским «Арсеналом» (3:2) в гостевом матче 3-го тура РПЛ.

    – Тяжелая игра. Простых в чемпионате России не бывает. Концовка получилась нервная. Даже при счете 3:1. Понятно, это наша проблема. «Арсенал» нас поддавливал, хотя могли спокойно контролировать игру, но это не получилось.

    – Тем не менее, показалось, что «Ростов» давал «Арсеналу» играть только при перевесе в два мяча. Согласны?

    – Да, соглашусь. При разнице в два мяча начинали где-то недобегать, недорабатывать. И «Арсенал» перехватывал инициативу.

    • «Ростов» набрал семь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.
    • В следующем матче чемпионата ростовчане сыграют на выезде с «Уралом», туляки – с «Тамбовом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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