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    Антон Миранчук пропускает матч с ЦСКА из-за травмы

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пропускает матч 3-го тура РПЛ с ЦСКА из-за травмы.

    «Антон Миранчук получил небольшое повреждение мышцы голени и, к сожалению, пропустит игру. В ближайшее время полузащитник вернется в общую группу», – сообщается в официальном твиттере «Локо».

    • В этом сезоне Миранчук сделал одну результативную передачу в двух играх РПЛ.
    • Антон был признан лучшим игроком матча 2-го тура с «Тамбовом» (2:1).
    • «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи ЦСКА – «Локомотив».

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7017

      parevg 23 минуты назад

      Как же его не хватает!!!

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