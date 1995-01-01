Антон Миранчук пропускает матч с ЦСКА из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пропускает матч 3-го тура РПЛ с ЦСКА из-за травмы.

«Антон Миранчук получил небольшое повреждение мышцы голени и, к сожалению, пропустит игру. В ближайшее время полузащитник вернется в общую группу», – сообщается в официальном твиттере «Локо».