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    Влашич: «Ко мне проявляли интерес клубы из Италии и Франции»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что этим летом мог продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

    – Были ли у вас предложения из других стран?

    – Да. Мне были интересны варианты с клубами, играющими в Лиге чемпионов. Но я хочу выступить в этом турнире с ЦСКА. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем там.

    – Назовете клубы, которые делали предложения?

    – Нет. Могу сказать, что интерес был из Италии и Франции.

    – А из Англии?

    – Нет (улыбается). Хотел бы там поиграть, но не сейчас.

    – Можно сказать, что попадание в Лигу чемпионов – главная цель ЦСКА на этот сезон?

    – Да, так и есть. ЦСКА – большой клуб. И он всегда борется за победу. Чемпионат это или Лига чемпионов, неважно.

    • Влашич перешел в московский клуб из «Эвертона» на правах аренды прошлым летом.
    • 19 июня этого года ЦСКА выкупил хорвата за 15,7 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне 21-летний футболист провел за армейцев 31 игру во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: «Российская газета»

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