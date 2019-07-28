Влашич: «Ко мне проявляли интерес клубы из Италии и Франции»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что этим летом мог продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.
– Были ли у вас предложения из других стран?
– Да. Мне были интересны варианты с клубами, играющими в Лиге чемпионов. Но я хочу выступить в этом турнире с ЦСКА. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем там.
– Назовете клубы, которые делали предложения?
– Нет. Могу сказать, что интерес был из Италии и Франции.
– А из Англии?
– Нет (улыбается). Хотел бы там поиграть, но не сейчас.
– Можно сказать, что попадание в Лигу чемпионов – главная цель ЦСКА на этот сезон?
– Да, так и есть. ЦСКА – большой клуб. И он всегда борется за победу. Чемпионат это или Лига чемпионов, неважно.
- Влашич перешел в московский клуб из «Эвертона» на правах аренды прошлым летом.
- 19 июня этого года ЦСКА выкупил хорвата за 15,7 миллиона евро.
- В прошлом сезоне 21-летний футболист провел за армейцев 31 игру во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.