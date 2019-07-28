Влашич: «Ко мне проявляли интерес клубы из Италии и Франции»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что этим летом мог продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

– Были ли у вас предложения из других стран?

– Да. Мне были интересны варианты с клубами, играющими в Лиге чемпионов. Но я хочу выступить в этом турнире с ЦСКА. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем там.

– Назовете клубы, которые делали предложения?

– Нет. Могу сказать, что интерес был из Италии и Франции.

– А из Англии?

– Нет (улыбается). Хотел бы там поиграть, но не сейчас.

– Можно сказать, что попадание в Лигу чемпионов – главная цель ЦСКА на этот сезон?

– Да, так и есть. ЦСКА – большой клуб. И он всегда борется за победу. Чемпионат это или Лига чемпионов, неважно.