Ломовицкий выйдет в стартовом составе у «Арсенала», Ионов и Шомуродов сыграют с первых минут у «Ростова»

То что Ростов делает с нашим "представителем в еврокубке" не иначе как изнасилованием назвать нельзя!!!
Тульский «Арсенал» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч третьего тура РПЛ.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян, Еременко, Попов, Ионов, Шомуродов.
- Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 16:30 по московскому времени.