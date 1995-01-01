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    Ломовицкий выйдет в стартовом составе у «Арсенала», Ионов и Шомуродов сыграют с первых минут у «Ростова»

    Тульский «Арсенал» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч третьего тура РПЛ.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян, Еременко, Попов, Ионов, Шомуродов.

    • Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4958

      Сильвербой 1 минуту назад

      То что Ростов делает с нашим "представителем в еврокубке" не иначе как изнасилованием назвать нельзя!!!

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      Рейтинг: +10007

      sssrspartak 1 час назад

      ну че ломовицкий !покажи себя в арсенале,как бакаев!удачи тебе!

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      Рейтинг: +7069

      Serjoga 2 часа назад

      Удачи Ростову!

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