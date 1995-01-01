Новость с Бэйлом, который прилетел в Китай, оказалась фейком

Сегодня на «Бомбардире» появилась новость, что полузащитник «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай для завершения перехода в один из местных клубов.

Информация была взята с Transfer News – аккаунта в твиттере, аудитория которого составляет 185 тысяч подписчиков.

Видео, на котором Бэйл прилетает в Китай, оказалось годичной давности. Оно было снято в марте 2018 года, когда сборная Уэльса проводила товарищеский матч против китайской национальной команды. Бэйл в той игре оформил хет-трик.

Редакция «Бомбардира» приносит свои извинения за публикацию непроверенной информации.