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    Новость с Бэйлом, который прилетел в Китай, оказалась фейком

    Сегодня на «Бомбардире» появилась новость, что полузащитник «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай для завершения перехода в один из местных клубов.

    Информация была взята с Transfer News – аккаунта в твиттере, аудитория которого составляет 185 тысяч подписчиков.

    Видео, на котором Бэйл прилетает в Китай, оказалось годичной давности. Оно было снято в марте 2018 года, когда сборная Уэльса проводила товарищеский матч против китайской национальной команды. Бэйл в той игре оформил хет-трик.

    Редакция «Бомбардира» приносит свои извинения за публикацию непроверенной информации.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Drive_Max 42 минуты назад

      Спасибо за извинения и честное отношение к читателям

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