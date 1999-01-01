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    Чуканов и Деспотович сыграют в нападении у «Оренбурга». Дзюба, Азмун, Дриусси – в атаке у «Зенита»

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Зенита» на игру третьего тура РПЛ.

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев, Мишкич, Алвеш, Чуканов, Деспотович.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

    • Матч пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3767

      BP 1 час назад

      vashinin 4 часа назад Пожаловаться
      Модераторы, когда забаните В@шe-мecT0-H@-паPaшe-13! и его клонов?
      _____________________________________
      требование общее.

      0
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      Рейтинг: +4698

      GoLenaStop 1 час назад

      Дорогие мои болелы, ничего особенного и не ждите!
      Два газпрома разойдутся ничухой. Хорошей игры!
      Хи!...

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      Рейтинг: +520

      Киркинитидец > GoLenaStop 1 час назад

      не а ... зеня 3очка,ну она такая зина!

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      Рейтинг: +4562

      Викос 1 час назад


      тоже обращаюсь к модератору - забаньте В@шe-мecT0-H@-паPaшe-13!
      Это унизительно для сайта регистрировать такие ники.

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      Рейтинг: +445

      ААМ 1 час назад

      Проспали Петрова, не упустить Терентьева и победить.

      0
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      Рейтинг: +1479

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Будем смотреть, как себя проявит Терентьев.
      Зенит вперед.

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      Рейтинг: +936

      Lenin26 > ухоженный крокодил 1 час назад

      Давно пора хоть кому то составить конкуренцию Смольникову,а то он только деградирует,бледная тень себя до травмы.

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