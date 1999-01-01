Чуканов и Деспотович сыграют в нападении у «Оренбурга». Дзюба, Азмун, Дриусси – в атаке у «Зенита»

vashinin 4 часа назад Пожаловаться
Модераторы, когда забаните В@шe-мecT0-H@-паPaшe-13! и его клонов?
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требование общее.
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Зенита» на игру третьего тура РПЛ.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев, Мишкич, Алвеш, Чуканов, Деспотович.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
- Матч пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 14:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.