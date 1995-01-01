Увеличение числа матчей с VAR в РПЛ будет зависеть от игры ЦСКА – «Локомотив»

А опыт европейских стран это пустое место? Денег еще не накачали в Калошинские карманы и иже с ним.
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин заявил, что расширение применения технологии в РПЛ будет зависеть от сегодняшнего матча между ЦСКА и «Локомотивом».
«Увеличение числа матчей с VAR будет происходить постепенно. Сначала нужно дождаться завершения матча ЦСКА – «Локомотив», исходя из этого думать о следующих шагах. Если сегодня не будет сбоев, то вполне вероятно уже на следующей неделе будет два матча. Что касается возможности проводить три матча, то это планируется с осени.
Все должно быть постепенно. Объем надо набирать тогда, когда будет уверенность в том, что один матч можно провести без сбоев по всем аспектам – организационным, техническим, технологическим и спортивным. Надо идти постепенно и не обещать что-то на пустом месте», – сказал Калошин.
- Впервые VAR в онлайн-режиме был использован в матче 2-го тура РПЛ «Динамо» – «Рубин» (0:1).
- Главный арбитр встречи Виталий Мешков ни разу не прибегнул к видеоповторам.
- Игра ЦСКА – «Локомотив» начнется в 19.00 по московскому времени.