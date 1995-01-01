Увеличение числа матчей с VAR в РПЛ будет зависеть от игры ЦСКА – «Локомотив»

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин заявил, что расширение применения технологии в РПЛ будет зависеть от сегодняшнего матча между ЦСКА и «Локомотивом».

«Увеличение числа матчей с VAR будет происходить постепенно. Сначала нужно дождаться завершения матча ЦСКА – «Локомотив», исходя из этого думать о следующих шагах. Если сегодня не будет сбоев, то вполне вероятно уже на следующей неделе будет два матча. Что касается возможности проводить три матча, то это планируется с осени.

Все должно быть постепенно. Объем надо набирать тогда, когда будет уверенность в том, что один матч можно провести без сбоев по всем аспектам – организационным, техническим, технологическим и спортивным. Надо идти постепенно и не обещать что-то на пустом месте», – сказал Калошин.