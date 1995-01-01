Daily Mail: «Лестер» потребовал за Магуайра более 75 миллионов. Это рекордная сумма для трансфера защитника

«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» продолжают вести переговоры о трансфере защитника Гарри Магуайра.

Как сообщает Daily Mail, манкунианцы готовы заплатить за футболиста 72 миллиона фунтов плюс бонусы за завоевание трофеев и попадание в Лигу чемпионов.

Впрочем, «Лестер» такие условия не устраивают. В клубе сомневаются, что смогут получить бонусы, поскольку в последние годы результаты «МЮ» оставляют желать лучшего.

Владелец «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха хочет провернуть рекордную сделку для игроков обороны.

Сейчас статус самого дорогого защитника в истории принадлежит Вирджилу ван Дейку из «Ливерпуля», за которого полтора года назад заплатили 75 миллионов фунтов.