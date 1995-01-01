Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Клопп: «Новые контракты для футболистов – это наши трансферы»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что продление контрактов с действующими футболистами не менее важно, чем приобретение новых игроков.

    «Новые контракты – это на самом деле наши трансферы. Допустим, в команде есть игрок, он хорош, вы хотите его сохранить. Если он продлит контракт, это значит, что он будет дороже, если клуб продаст его или что-то еще.

    В нашем случае это трансферы. Новые контракты и удержание футболистов в клубе – это сильный сигнал для внешнего мира», – сказал Клопп.

    Этим летом «Ливерпуль» купил только одного игрока – голландского защитника Сеппа ван ден Берга.

    У «Ливерпуля» куча денег. Тратить они их, конечно, не будут

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1028

      Marley Bob 24 минуты назад

      Как бы ни аукнулось Юргену в наступающем сезоне бездействие на трансферном рынке.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72739
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru