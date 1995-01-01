Клопп: «Новые контракты для футболистов – это наши трансферы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что продление контрактов с действующими футболистами не менее важно, чем приобретение новых игроков.

«Новые контракты – это на самом деле наши трансферы. Допустим, в команде есть игрок, он хорош, вы хотите его сохранить. Если он продлит контракт, это значит, что он будет дороже, если клуб продаст его или что-то еще.

В нашем случае это трансферы. Новые контракты и удержание футболистов в клубе – это сильный сигнал для внешнего мира», – сказал Клопп.

Этим летом «Ливерпуль» купил только одного игрока – голландского защитника Сеппа ван ден Берга.

У «Ливерпуля» куча денег. Тратить они их, конечно, не будут