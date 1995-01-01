Берг: «Я вижу, что РПЛ достаточно сильная. Благодарен судьбе за то, что могу играть за «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

«Все было прекрасно: и болельщики, и стадион, и победа. Наверное, замечательно было бы если бы я еще забил гол. Мне не повезло. Но я понимаю, мне надо еще много работать, чтобы приносить пользу команде. Счастлив и благодарен судьбе за то, что могу играть за такой замечательный клуб.

Я вижу, что российская Премьер-лига достаточно сильная. Здесь нужна хорошая техника, нужно прилагать много усилий, чтобы добиваться результата. Я, конечно же, люблю выходить в самом начале и играть с первых минут, но понимаю, что сейчас мне еще рано выступать в старте, надо наладить игровые связи с коллективом», – сказал Берг.