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    Гризманн: «Я многое должен Симеоне. Благодаря ему я выиграл Лигу Европы и ЧМ»

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн ответил на вопросы о своей роли в команде.

    – Если тренер захочет играть с четырьмя нападающими, вы готовы выполнять оборонительные функции?

    – Вы видели мои матчи в «Атлетико». Для меня это не проблема. Наоборот, на самом деле. Чем больше мячей я получаю обороняясь, тем лучше и уверенней я себя чувствую. Это не проблема для меня или моих одноклубников.

    – Когда Арда Туран пришел в «Барселону», он сказал, что устал бегать под руководством Симеоне. Но кажется, что для вас это не так.

    – Все думают так, как хотят думать. Без Симеоне я не был бы здесь. Я многое должен ему. Он сделал меня более полноценным игроком, и благодаря ему я выиграл Лигу Европы и ЧМ.

    • Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» в июле. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.
    • Контракт с каталонским клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: Diario Sport

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