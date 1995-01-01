Гризманн: «Я многое должен Симеоне. Благодаря ему я выиграл Лигу Европы и ЧМ»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн ответил на вопросы о своей роли в команде.

– Если тренер захочет играть с четырьмя нападающими, вы готовы выполнять оборонительные функции?

– Вы видели мои матчи в «Атлетико». Для меня это не проблема. Наоборот, на самом деле. Чем больше мячей я получаю обороняясь, тем лучше и уверенней я себя чувствую. Это не проблема для меня или моих одноклубников.

– Когда Арда Туран пришел в «Барселону», он сказал, что устал бегать под руководством Симеоне. Но кажется, что для вас это не так.

– Все думают так, как хотят думать. Без Симеоне я не был бы здесь. Я многое должен ему. Он сделал меня более полноценным игроком, и благодаря ему я выиграл Лигу Европы и ЧМ.