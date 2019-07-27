Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев после матча 3-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0) высказался о конкуренции в составе.

«К нам пришли очень мастеровитые футболисты, у них большой опыт, но конкуренция – это всегда хорошо. Готов работать, а тренер будет принимать решение. В любом случае всегда буду делать все, что в моих силах. Последняя личная награда — это лучший игрок месяца, давно было. Мы готовимся от матча к матчу, стараемся прибавлять, чтобы все было хорошо», – сказал Игнатьев.

Футболист забил два гола в этом матче.

Он получил награду лучшему игроку встречи.

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