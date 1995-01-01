Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Матвеев: «Надеемся, что в матче с «Зенитом» Кабелья нам сможет помочь»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

    «Не сказал бы, что победа далась легко. Только при счете 3:0 и удалении можно сказать, что все было легко. И при счете 2:0 «Сочи» создавал нам проблемы. Специально Игнатьева не подводили к этой игре. Тренировали наработки, в которых он участвовал.

    Когда ждать Реми Кабелья? Накануне он тренировался с нами. Надеемся, что к матчу с «Зенитом» он к нам добавится и сможет помочь. Сложно сказать, насколько мы готовы к Лиге чемпионов. Двигаемся от игре к игре», – сказал Матвеев.

    • Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 3 августа.
    • Реми Кабелья перешел в «Краснодар» из «Сент-Этьена» на этой неделе.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:48
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2341

      paracetamol 4 минуты назад

      В иатче с Зенитом вам ничто не поможет. С такой дырявой защитой вам капец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2521

      RotBerg 46 минут назад

      Удачи вам в ЛЧ пацаны)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72733
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru