Матвеев: «Надеемся, что в матче с «Зенитом» Кабелья нам сможет помочь»

В иатче с Зенитом вам ничто не поможет. С такой дырявой защитой вам капец!
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).
«Не сказал бы, что победа далась легко. Только при счете 3:0 и удалении можно сказать, что все было легко. И при счете 2:0 «Сочи» создавал нам проблемы. Специально Игнатьева не подводили к этой игре. Тренировали наработки, в которых он участвовал.
Когда ждать Реми Кабелья? Накануне он тренировался с нами. Надеемся, что к матчу с «Зенитом» он к нам добавится и сможет помочь. Сложно сказать, насколько мы готовы к Лиге чемпионов. Двигаемся от игре к игре», – сказал Матвеев.
- Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 3 августа.
- Реми Кабелья перешел в «Краснодар» из «Сент-Этьена» на этой неделе.