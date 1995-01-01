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    Аспиликуэта: «Мы ближе подходим к тому, чего от нас хочет Лэмпард»

    Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта высказался о работе с главным тренером клуба Фрэнком Лэмпардом.

    «За мои семь лет в «Челси» у меня было несколько тренеров. Правда, что в это лето особенное. У нас трансферный бан, которого раньше никогда не было.

    Мы здесь не для того, чтобы жаловаться на ситуацию. Мы должны трудиться. У нас новый тренер, все сильно стараются. Я думаю, что команда ближе подходит к тому, чего от нас хочет тренер. Мы с нетерпением ждем старта сезона», – сказал Лэмпард.

    • «Челси» назначил Лэмпарда на пост главного тренера 4 июля. Контракт рассчитан до 2022 года.
    • В прошлом сезоне команду возглавлял Маурицио Сарри.

    Источник: Sky Sports

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