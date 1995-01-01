Аспиликуэта: «Мы ближе подходим к тому, чего от нас хочет Лэмпард»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта высказался о работе с главным тренером клуба Фрэнком Лэмпардом.

«За мои семь лет в «Челси» у меня было несколько тренеров. Правда, что в это лето особенное. У нас трансферный бан, которого раньше никогда не было.

Мы здесь не для того, чтобы жаловаться на ситуацию. Мы должны трудиться. У нас новый тренер, все сильно стараются. Я думаю, что команда ближе подходит к тому, чего от нас хочет тренер. Мы с нетерпением ждем старта сезона», – сказал Лэмпард.