Аппаев и Костюков – в атаке у «Тамбова», Адриано и Понсе выйдут в нападении у «Спартака»

Ща Ширрле посмотрит и ахренеет в какое дно он едет)))
«Тамбов» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч третьего тура РПЛ.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик, Чуперка, Карасев, Килин, Аппаев, Костюков.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Гулиев, Зобнин, Фернандо, Бакаев, Луис Адриано, Понсе.
- Игра состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.