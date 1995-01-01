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    Аппаев и Костюков – в атаке у «Тамбова», Адриано и Понсе выйдут в нападении у «Спартака»

    «Тамбов» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч третьего тура РПЛ.

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик, Чуперка, Карасев, Килин, Аппаев, Костюков.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Гулиев, Зобнин, Фернандо, Бакаев, Луис Адриано, Понсе.

    • Игра состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2488

      RotBerg 14 минут назад

      Ща Ширрле посмотрит и ахренеет в какое дно он едет)))

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