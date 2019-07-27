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    «Спартак»: «Убедительно просим болельщиков не использовать пиротехнику на игре с «Тамбовом»

    «Спартак» обратился к болельщикам перед гостевым матчем третьего тура РПЛ с «Тамбовом».

    Московский клуб попросил своих поклонников воздержаться от использования пиротехники во время игры.

    «Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры.

    Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», – говорится в заявлении «Спартака».

    • Встреча «Тамбов» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • После двух туров в активе у москвичей четыре очка, у тамбовчан – ноль.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2671

      Yurok161 15 минут назад

      ...иначе снова ********.

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