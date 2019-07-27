«Спартак»: «Убедительно просим болельщиков не использовать пиротехнику на игре с «Тамбовом»

«Спартак» обратился к болельщикам перед гостевым матчем третьего тура РПЛ с «Тамбовом».

Московский клуб попросил своих поклонников воздержаться от использования пиротехники во время игры.

«Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры.

Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», – говорится в заявлении «Спартака».