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     Ломовицкий: «Перейти в «Арсенал» посоветовал Бакаев»

    Новичок «Арсенала» Александр Ломовицкий рассказал, что повлияло на его решение выбрать тульский клуб в качестве продолжения карьеры.

    Вчера, 26 июля, «Арсенал» арендовал 21-летнего игрока у «Спартака» сроком на один сезон.

    «Это новый вызов для меня, новый этап в моей карьере. Я хочу проявить себя здесь с самой лучшей стороны. Постараюсь быть максимально полезным для команды.

    Здесь, насколько я знаю, очень хорошая атмосфера, стадион, люди все время приходят на футбол, гонят команду вперед. И еще важный момент, что, насколько я знаю, коллектив здесь очень хороший. Постараюсь со всеми ребятами как можно быстрее познакомиться и постараюсь сделать все, что от меня зависит.

    Зелимхан Бакаев (полузащитник «Спартака», который сезон-2018/19 провел в аренде в «Арсенале») сказал, что хороший город, условия тоже неплохие, что люди ходят на стадион, команда играющая и коллектив хороший. Я спрашивал у него, потому что у меня были варианты, и он посоветовал мне перейти сюда.

    Какие цели и задачи на сезон ставлю для себя? Не хочу говорить, хочу показать и доказать все на деле. Мне есть что доказывать», – сказал Ломовицкий.

    • В сезоне-2018/19 Ломовицкий принял участие в 24-х матчах за «Спартак» во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
    • Контракт футболиста с москвичами рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: YouTube-канал «Арсенала»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1183

      алдан2014 1 час назад

      Лучше бы он Мелкадзе рассказал,какой прекрасный город Тула

      3
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      Рейтинг: +9981

      sssrspartak > алдан2014 48 минут назад

      после арсенала ,как у зелемхана игра у него должна пойти!что то в нем есть!

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