 Ломовицкий: «Перейти в «Арсенал» посоветовал Бакаев»

Новичок «Арсенала» Александр Ломовицкий рассказал, что повлияло на его решение выбрать тульский клуб в качестве продолжения карьеры.

Вчера, 26 июля, «Арсенал» арендовал 21-летнего игрока у «Спартака» сроком на один сезон.

«Это новый вызов для меня, новый этап в моей карьере. Я хочу проявить себя здесь с самой лучшей стороны. Постараюсь быть максимально полезным для команды.

Здесь, насколько я знаю, очень хорошая атмосфера, стадион, люди все время приходят на футбол, гонят команду вперед. И еще важный момент, что, насколько я знаю, коллектив здесь очень хороший. Постараюсь со всеми ребятами как можно быстрее познакомиться и постараюсь сделать все, что от меня зависит.

Зелимхан Бакаев (полузащитник «Спартака», который сезон-2018/19 провел в аренде в «Арсенале») сказал, что хороший город, условия тоже неплохие, что люди ходят на стадион, команда играющая и коллектив хороший. Я спрашивал у него, потому что у меня были варианты, и он посоветовал мне перейти сюда.

Какие цели и задачи на сезон ставлю для себя? Не хочу говорить, хочу показать и доказать все на деле. Мне есть что доказывать», – сказал Ломовицкий.