Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Владелец «Ньюкасла»: «Бенитес выбрал самый легкий вариант – взял деньги и поехал в Китай»

    Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли рассказал о причинах ухода Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.

    Контракт испанского специалиста истек в конце прошлого сезона, и стороны не смогли договориться о его продлении.

    «Если вы выйдете и скажете о том, что он сделал, можно было бы подумать, что на первом месте шел футбольный клуб, на втором – Рафа и на третьем – деньги. Я бы сказал, что сначала шли деньги, затем Рафа, потом клуб. Он выбрал абсолютно легкий вариант – взял деньги и поехал в Китай. Это меня разочаровывает. Если бы он вернулся в «Реал» или в топ-6 клубов АПЛ, я бы понял. Но речь шла о деньгах. И все, что ему нужно было сделать, это сказать об этом с самого начала.

    Я всегда считал, что мы должны сохранить Рафу. Ради моей личной безопасности мы должны были оставить его. Я думал, он загнал нас в угол. Это было несправедливо, неправильно. Меня полностью перехитрили. Вероятно, я не должен владеть футбольным клубом. Это смешно, но я большой мальчик.

    С Бенитесом было невозможно каждый раз. Всегда находилось что-то другое, следующее и следующее. Он попросил повысить зарплату на 50%, и, думаю, он сделал это, потому что он знал, что это не сработает. И если бы мы согласились на это, думаю, возникло что-нибудь еще. И все думают, что мы потеряли Рафу, потому что не заплатили ему еще пару фунтов.

    Я не разочарован в нем как в тренере, он проделал отличную работу. Меня удивляет, почему каждый болельщик думает, что я не хотел оставить его. Я не самый тупой человек на планете. Почему я не должен хотеть совершенства? Почему мне не нужен этот тренер? Обвиняйте меня во многих вещах, но не в этом. Мы больше ничего не могли сделать», – сказал Эшли.

    • Бенитес возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года и не смог спасти его от вылета Чемпионшип.
    • Спустя год команда вернулась в АПЛ, где заняла сначала 10-е место, а год спустя – 13-е.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72733
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru