Владелец «Ньюкасла»: «Бенитес выбрал самый легкий вариант – взял деньги и поехал в Китай»

Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли рассказал о причинах ухода Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.

Контракт испанского специалиста истек в конце прошлого сезона, и стороны не смогли договориться о его продлении.

«Если вы выйдете и скажете о том, что он сделал, можно было бы подумать, что на первом месте шел футбольный клуб, на втором – Рафа и на третьем – деньги. Я бы сказал, что сначала шли деньги, затем Рафа, потом клуб. Он выбрал абсолютно легкий вариант – взял деньги и поехал в Китай. Это меня разочаровывает. Если бы он вернулся в «Реал» или в топ-6 клубов АПЛ, я бы понял. Но речь шла о деньгах. И все, что ему нужно было сделать, это сказать об этом с самого начала.

Я всегда считал, что мы должны сохранить Рафу. Ради моей личной безопасности мы должны были оставить его. Я думал, он загнал нас в угол. Это было несправедливо, неправильно. Меня полностью перехитрили. Вероятно, я не должен владеть футбольным клубом. Это смешно, но я большой мальчик.

С Бенитесом было невозможно каждый раз. Всегда находилось что-то другое, следующее и следующее. Он попросил повысить зарплату на 50%, и, думаю, он сделал это, потому что он знал, что это не сработает. И если бы мы согласились на это, думаю, возникло что-нибудь еще. И все думают, что мы потеряли Рафу, потому что не заплатили ему еще пару фунтов.

Я не разочарован в нем как в тренере, он проделал отличную работу. Меня удивляет, почему каждый болельщик думает, что я не хотел оставить его. Я не самый тупой человек на планете. Почему я не должен хотеть совершенства? Почему мне не нужен этот тренер? Обвиняйте меня во многих вещах, но не в этом. Мы больше ничего не могли сделать», – сказал Эшли.