Это’О: «Азар должен выиграть «Золотой мяч»

Бывший форвард «Реала» и «Барселоны» Самуэль Это'О поделился мнением об игровых качествах бельгийского вингера Эдена Азара.

«Азар должен выиграть «Золотой мяч». Раньше его недостаточно ценили, но теперь он оказался в одной из лучших команд мира, поэтому к нему будет приковано всеобщее внимание. Эден близок к уровню Месси», – сказал Это'О.