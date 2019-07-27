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    Это’О: «Азар должен выиграть «Золотой мяч»

    Бывший форвард «Реала» и «Барселоны» Самуэль Это'О поделился мнением об игровых качествах бельгийского вингера Эдена Азара.

    «Азар должен выиграть «Золотой мяч». Раньше его недостаточно ценили, но теперь он оказался в одной из лучших команд мира, поэтому к нему будет приковано всеобщее внимание. Эден близок к уровню Месси», – сказал Это'О.

    • «Реал» купил Азара этим летом у «Челси» за 100 миллионов евро.
    • Данная сумма за счет бонусов может вырасти еще на 45 миллионов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: Marca

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