Тарасов: «Шокирован новостями, что я скрываюсь от долга. Это полная чушь»

А с [адвокатом бывшей жены] Сергеем Жориным мы ещe увидимся и обязательно поговорим.
Он вроде и адвокат жены Глушакова?
Жорин,беги с городу,тоби *****!
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов не может выезжать заграницу в связи с алиментными долгами. Футболист в видеообращении прокомментировал ситуацию.
«Всем привет. Мы только что прилетели из Рима. Был немножко шокирован новостями, которые ждали меня по прилeте, что я якобы скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Всe это полная чушь! Я был на реабилитации и чисто физически и теоретически не мог сделать перевод.
Поэтому в ближайшее время, после выходных, обязательно отдам долг, который мне присвоил суд. А тому, что пишут в заказных статейках, не верьте — такое враньe, смешно просто. От и до враньe. А с [адвокатом бывшей жены] Сергеем Жориным мы ещe увидимся и обязательно поговорим. Всем хорошего вечера», – сказал игрок.
- От брака с бывшей женой Оксаной у Тарасова есть дочь Ангелина 2009 года рождения.
- Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко, с которой воспитывает годовалую дочь Милану.
- С июня 2012-го по декабрь 2016 полузащитник был женат на телеведущей и певице Ольге Бузовой.