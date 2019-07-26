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    Тарасов: «Шокирован новостями, что я скрываюсь от долга. Это полная чушь»

    Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов не может выезжать заграницу в связи с алиментными долгами. Футболист в видеообращении прокомментировал ситуацию.

    «Всем привет. Мы только что прилетели из Рима. Был немножко шокирован новостями, которые ждали меня по прилeте, что я якобы скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Всe это полная чушь! Я был на реабилитации и чисто физически и теоретически не мог сделать перевод.

    Поэтому в ближайшее время, после выходных, обязательно отдам долг, который мне присвоил суд. А тому, что пишут в заказных статейках, не верьте — такое враньe, смешно просто. От и до враньe. А с [адвокатом бывшей жены] Сергеем Жориным мы ещe увидимся и обязательно поговорим. Всем хорошего вечера», – сказал игрок.

    • От брака с бывшей женой Оксаной у Тарасова есть дочь Ангелина 2009 года рождения.
    • Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко, с которой воспитывает годовалую дочь Милану.
    • С июня 2012-го по декабрь 2016 полузащитник был женат на телеведущей и певице Ольге Бузовой.

    text

    Публикация от text (@tarasov23)

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 22:08
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +261

      gunstilzit 9 минут назад

      А с [адвокатом бывшей жены] Сергеем Жориным мы ещe увидимся и обязательно поговорим.

      Он вроде и адвокат жены Глушакова?
      Жорин,беги с городу,тоби *****!

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