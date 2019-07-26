Тарасов: «Шокирован новостями, что я скрываюсь от долга. Это полная чушь»

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов не может выезжать заграницу в связи с алиментными долгами. Футболист в видеообращении прокомментировал ситуацию.

«Всем привет. Мы только что прилетели из Рима. Был немножко шокирован новостями, которые ждали меня по прилeте, что я якобы скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Всe это полная чушь! Я был на реабилитации и чисто физически и теоретически не мог сделать перевод.

Поэтому в ближайшее время, после выходных, обязательно отдам долг, который мне присвоил суд. А тому, что пишут в заказных статейках, не верьте — такое враньe, смешно просто. От и до враньe. А с [адвокатом бывшей жены] Сергеем Жориным мы ещe увидимся и обязательно поговорим. Всем хорошего вечера», – сказал игрок.

От брака с бывшей женой Оксаной у Тарасова есть дочь Ангелина 2009 года рождения.

Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко , с которой воспитывает годовалую дочь Милану.

, с которой воспитывает годовалую дочь Милану. С июня 2012-го по декабрь 2016 полузащитник был женат на телеведущей и певице Ольге Бузовой.