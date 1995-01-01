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    Тарасову запретили выезд из России из-за неуплаты алиментов

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы первой жены бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксаны, рассказал, что суд запретил футболисту выезд с территории РФ и арестовал все его счета и новый автомобиль за неуплату алиментов.

    В конце января задолженность Тарасова составляла около 15 миллионов рублей.

    «Тарасов не перестает удивлять. Меня восхищает, что дело шито белыми нитками, но спортсмены упираются до конца, не имея шансов на успех. В понедельник состоялось финальное заседание по иску Тарасова. Курьезность всех этих процессов состоит в том, что именно Дмитрий их инициатор. Ни жена, ни кто-то другой, а он сам инициирует заседания, в результате которых сам остается должен. Выпарывает сам себя.

    Изначально Тарасов вызвал симпатию приставов, потому что в основном там девчонки работают, им интересно, весело. Они решили сделать реверанс и засчитать Тарасову меньшую задолженность, правда, на незначительную сумму – 50-100 тысяч рублей. Это было несколько месяцев назад.

    Каково же было удивление, когда он начал оспаривать это постановление в суде. Он проиграл первую инстанцию, а в понедельник проиграл апелляционную инстанцию в Мосгорсуде. Приставы недоумевали и задали вопрос представителю Тарасова: «Когда будет погашена задолженность?» Они заявили, что в течение двух дней. В результате никаких действий сделано не было. И приставы арестовали все счета спортсмена, новый автомобиль, закрыли выезд за пределы РФ и выставили исполнительский сбор в размере 500 тысяч рублей. В настоящее время сделан запрос по его водительским удостоверениям, как только ответ придет, ему будет наложен запрет на управление транспортным средством.

    Платит ли он алименты? До недавнего времени алименты перечислял «Локомотив». В ближайшее время должны поступить платежи после прекращения контрактных обязательств с клубом. Если он не будет платить, то вспыхнет дополнительная история. Следующим нашим шагом будет взыскание неустойки. Либо он заплатит долг в 7,5 миллиона рублей самостоятельно, либо будет продан его новый автомобиль, который к тому же сейчас арестован.

    После того, как все деньги по долгу поступят на счет, мы посчитаем оставшуюся часть неустойки, на сегодняшний день она составляет уже 9 миллионов рублей. Пока он не погасил основной долг, неустойка продолжает капать. Зачем создавать негативный фон, непонятно. Дима легких путей не ищет», – сказал Жорин.

    • От брака с Оксаной у Тарасова есть дочь Ангелина 2009 года рождения.
    • Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко, с которой воспитывает годовалую дочь Милану.
    • С июня 2012-го по декабрь 2016 полузащитник был женат на телеведущей и певице Ольге Бузовой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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