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    Гвардиола: «Фоден – самый талантливый игрок, которого я видел. Его единственная проблема в том, что тренер не ставит его в состав»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал полузащитника команды Фила Фодена самым талантливым футболистом, которого когда-либо видел в своей тренерской карьере.

    «У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков. Я много раз говорил на пресс-конференциях, но, возможно, не сказал этого перед ним: Фил – самый, самый, самый талантливый игрок, которого я когда-либо видел в своей тренерской карьере.

    Единственная проблема Фодена заключается в том, что иногда его тренер не ставит его в стартовый состав. Надеюсь, в будущем эта ситуация улучшится», – сказал Гвардиола.

    • Фоден – воспитанник «Манчестер Сити».
    • В сезоне-2018/19 англичанин сыграл в 26-ти матчах «Сити», забил семь голов и сделал две результативные передачи.
    • Transfermarkt стоимость оценивает хавбека в 25 миллионов евро.

    Источник: ВВС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8163

      DeStar 22 минуты назад

      Лизать попу надо правильно.. тут было не правильно, если сам фоден не дэбил, понимает ,что это так... тренерский бонус, который ничего не значит

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      Рейтинг: +571

      talgatnurzhanov2006 28 минут назад

      Что это было....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Ray Coach 1 час назад

      Лукавит, Пеп. Ой Лукавит. А как же Месси!?

      0
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