Гвардиола: «Фоден – самый талантливый игрок, которого я видел. Его единственная проблема в том, что тренер не ставит его в состав»

Лизать попу надо правильно.. тут было не правильно, если сам фоден не дэбил, понимает ,что это так... тренерский бонус, который ничего не значит
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал полузащитника команды Фила Фодена самым талантливым футболистом, которого когда-либо видел в своей тренерской карьере.
«У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков. Я много раз говорил на пресс-конференциях, но, возможно, не сказал этого перед ним: Фил – самый, самый, самый талантливый игрок, которого я когда-либо видел в своей тренерской карьере.
Единственная проблема Фодена заключается в том, что иногда его тренер не ставит его в стартовый состав. Надеюсь, в будущем эта ситуация улучшится», – сказал Гвардиола.
- Фоден – воспитанник «Манчестер Сити».
- В сезоне-2018/19 англичанин сыграл в 26-ти матчах «Сити», забил семь голов и сделал две результативные передачи.
- Transfermarkt стоимость оценивает хавбека в 25 миллионов евро.