Гвардиола: «Фоден – самый талантливый игрок, которого я видел. Его единственная проблема в том, что тренер не ставит его в состав»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал полузащитника команды Фила Фодена самым талантливым футболистом, которого когда-либо видел в своей тренерской карьере.

«У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков. Я много раз говорил на пресс-конференциях, но, возможно, не сказал этого перед ним: Фил – самый, самый, самый талантливый игрок, которого я когда-либо видел в своей тренерской карьере.

Единственная проблема Фодена заключается в том, что иногда его тренер не ставит его в стартовый состав. Надеюсь, в будущем эта ситуация улучшится», – сказал Гвардиола.