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    Агент Ломовицкого: «У нас было несколько вариантов аренды. «Спартак» и игрок решили, что нужно сменить обстановку»

    Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого, рассказал о причинах перехода футболиста в тульский «Арсенал» на правах аренды.

    «У нас было несколько вариантов аренды. Клуб и игрок решили, что нужно сменить обстановку. Сравнивать эту аренду с арендой в прошлом году Бакаева нет смысла: у каждого из них своя жизнь и судьба, так что тут это не взаимосвязано.

    Саша хочет играть на хорошем уровне, а в Туле такая возможность есть. Мы долго обсуждали этот вариант, причин, по которым выбрали именно «Арсенал», набралось несколько. Во-первых, в Туле долго ждали Ломовицкого. Во-вторых, там играют в качественный футбол, у команды есть свой стиль, почерк игры. Также важно, что они играют в еврокубках. Сейчас это очень хороший вариант, Саше стоит поехать туда и там поиграть», – сказал Мижигурскис.

    • Ломовицкий – воспитанник «Спартака».
    • В сезоне-2018/19 хавбек принял участие в 24-х матчах московской команды во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
    • Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +22692

      Blossiya 20 минут назад

      Хотелось бы, чтобы вернулся сильней и уверенней в себе.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4110

      hevbn 28 23 минуты назад

      Интересно то что именно Ломовицкого отдали в аренду , а не Мелкадзе это потому что на Георгия больше рассчитывают прямо сейчас или наоборот думают что Мелкадзе и аренда не поможет , я если честно склоняюсь ко второму варианту , потому что у Мелкадзе было больше времени себя показать , а во вторых он и сейчас не выглядит сильнее чем Ломовицкий , а скорее слабее.В этой связи не понятно зачем с ним продлевали контракт летом.

      1
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      Рейтинг: +3731

      BP > hevbn 28 12 минут назад

      те же вопросы.

      0
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      Рейтинг: +18212

      oyabun 27 минут назад

      Арсенал превращается в фарм-клуб Спартака? ) А если серьезно, то очень хороший вариант для наших футболистов, по разным причинам не проходящих в основной состав, оттачивать свои умения в таком замечательном клубе как Арсенал, а через годик возвращаться в родной клуб возмужавшими, как тот же Бакаев.

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