Агент Ломовицкого: «У нас было несколько вариантов аренды. «Спартак» и игрок решили, что нужно сменить обстановку»

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого, рассказал о причинах перехода футболиста в тульский «Арсенал» на правах аренды.

«У нас было несколько вариантов аренды. Клуб и игрок решили, что нужно сменить обстановку. Сравнивать эту аренду с арендой в прошлом году Бакаева нет смысла: у каждого из них своя жизнь и судьба, так что тут это не взаимосвязано.

Саша хочет играть на хорошем уровне, а в Туле такая возможность есть. Мы долго обсуждали этот вариант, причин, по которым выбрали именно «Арсенал», набралось несколько. Во-первых, в Туле долго ждали Ломовицкого. Во-вторых, там играют в качественный футбол, у команды есть свой стиль, почерк игры. Также важно, что они играют в еврокубках. Сейчас это очень хороший вариант, Саше стоит поехать туда и там поиграть», – сказал Мижигурскис.