Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Гвардиола – о трансферах «Манчестер Сити»: «Возможно, их будет ноль. Может, один. Может, полтора»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, стоит ли ждать приобретений от клуба в летнее трансферное окно.

    «Хотел бы я получить больше новичков? Нет, не так много. Мне нравятся игроком, которые у нас есть.

    Возможно. Но трансферный рынок очень сложен, а команда достаточно хороша. Может быть, ноль, может быть, один, может быть, полтора.

    Нужен ли нам игрок в центр обороны? Если мы там считаем, мы можем его подписать. Если нет, мы выживем без нового центрального защитника», – сказал Гвардиола.

    • В прошлом сезоне «Сити» завоевал титул чемпиона АПЛ.
    • 4 августа «Манчестер Сити» сыграет против «Ливерпуля» в матче за Суперкубок Англии.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:43
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2785

      Yev 2 минуты назад

      Не, купят просто левую ногу Месси и еще какого-то целого ушлёпка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7049

      KLIM777 1 час назад

      Полтора светлого или темного?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72730
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru