Гвардиола – о трансферах «Манчестер Сити»: «Возможно, их будет ноль. Может, один. Может, полтора»

Не, купят просто левую ногу Месси и еще какого-то целого ушлёпка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, стоит ли ждать приобретений от клуба в летнее трансферное окно.
«Хотел бы я получить больше новичков? Нет, не так много. Мне нравятся игроком, которые у нас есть.
Возможно. Но трансферный рынок очень сложен, а команда достаточно хороша. Может быть, ноль, может быть, один, может быть, полтора.
Нужен ли нам игрок в центр обороны? Если мы там считаем, мы можем его подписать. Если нет, мы выживем без нового центрального защитника», – сказал Гвардиола.
- В прошлом сезоне «Сити» завоевал титул чемпиона АПЛ.
- 4 августа «Манчестер Сити» сыграет против «Ливерпуля» в матче за Суперкубок Англии.