Гвардиола – о трансферах «Манчестер Сити»: «Возможно, их будет ноль. Может, один. Может, полтора»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, стоит ли ждать приобретений от клуба в летнее трансферное окно.

«Хотел бы я получить больше новичков? Нет, не так много. Мне нравятся игроком, которые у нас есть.

Возможно. Но трансферный рынок очень сложен, а команда достаточно хороша. Может быть, ноль, может быть, один, может быть, полтора.

Нужен ли нам игрок в центр обороны? Если мы там считаем, мы можем его подписать. Если нет, мы выживем без нового центрального защитника», – сказал Гвардиола.