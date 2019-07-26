Влашич: «Предложение от «Зенита» не получал. Это все слухи»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что не получал предложение от «Зенита». Информация об интересе петербуржцев к 21-летнему футболисту появилась в апреле.

«Почему решил остаться? Я счастлив здесь. Клуб, тренер, персонал, игроки – все хотели, чтобы я остался. Мне все нравится в ЦСКА.

Правда ли разговоры об интересе «Зенита»? Нет, это все слухи. Предложения от них не было», – сказал хорват.