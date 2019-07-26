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    Влашич: «Предложение от «Зенита» не получал. Это все слухи»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что не получал предложение от «Зенита». Информация об интересе петербуржцев к 21-летнему футболисту появилась в апреле.

    «Почему решил остаться? Я счастлив здесь. Клуб, тренер, персонал, игроки – все хотели, чтобы я остался. Мне все нравится в ЦСКА.

    Правда ли разговоры об интересе «Зенита»? Нет, это все слухи. Предложения от них не было», – сказал хорват.

    • Влашич перешел в московский клуб из «Эвертона» на правах аренды прошлым летом.
    • 19 июня этого года ЦСКА выкупил хавбека за 15,7 миллиона евро.

    Источник: «Российская газета»

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